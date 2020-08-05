Зеленский поедет в Беларусь с официальным визитом

Третий форум регионов Украины и Беларуси с участием президентов планируют провести в октябре

Посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол обсудил с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым подготовку к официальному визиту президента Владимира Зеленского в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Третий форум регионов Украины и Беларуси с участием президентов двух стран планируется провести в октябре в Гродно.

Страны планируют продолжить работу по подготовке пакета договоренностей по результатам визита Зеленского и Форума регионов.

"В приоритете – совместная работа по скорейшему восстановлению объемов взаимного товарооборота, сокращение которого вызвано пандемией Covid-19", – сказано в сообщении.

Предыдущий форум состоялся в октябре 2019 года в Житомире.

Напомним, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "с высокой долей уверенности можно сказать", что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые были в Беларуси транзитом и опоздали на рейс.