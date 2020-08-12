Виталий Коротич назвал события в Беларуси окончательным распадом СССР

По мнению бывшего главного редактора журнала "Огонек", будущее Беларуси будет зависеть от того, каким образом поведет себя Александр Лукашенко.

Бывший главный редактор журнала "Огонек", украинский литератор Виталий Коротич заявил, что происходящие события в Беларуси знаменовали собой окончательный распад Советского Союза. Такое мнение он высказал в интервью Комсомольской правде.

"К власти приводят людей, которые никогда в Советском Союзе не жили, даже в школах там не учились. Приходит совершенно новое поколение. Уходят все, которые хоть немножко что-то помнили и имели какие-то нити, которые связывали их с советским прошлым, со сверстниками", – сказал Коротич.

По его мнению, белорусский Майдан скоро завершится, а его результаты будут зависеть от того, каким образом в этой ситуации поведет себя Александр Лукашенко.

"Нужна не революция, а эволюция. И если (Александр Лукашенко) будет достаточно умен, для того чтобы постепенно подвести к власти людей из нового поколения, которые хотят не разрушать, а развивать все то, что было и есть в стране, что-нибудь может и получиться. А Майдан… Он отшумит, да пройдет мимо. Из истерики ничего хорошего не получается", – сказал Коротич.

Он также напомнил, что в интервью Дмитрию Гордону Лукашенко заверил, что, не собирается убегать из страны, и будет до последнего доказывать белорусам, что знает, как действовать.

Виталий Алексеевич Коротич – русский и украинский советский писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист. Общественный деятель, медиаменеджер и колумнист, редактор. Пишет на украинском и русском языках. Народный депутат СССР, депутат Верховной Рады УССР 11-го созыва. Профессор, член Академии искусства и литературы США. Достиг широкой известности в СССР, России, Украине, а также за рубежом как главный редактор журнала "Огонек" в период "перестройки".

Напомним, в Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

В белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты. В третий день протестов задержали еще тысячу человек.