Макрон попросил Путина не вводить в Беларусь армию

Франция, по словам Макрона, не хочет повторения в Беларуси украинского сценария.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня, 28 августа, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным на тему введения российских силовиков в Беларусь.

Макрон назвал бы такую помощь РФ иностранным вмешательством, цитирует президента Франции "Swissinfo".

"У меня была возможность сказать Владимиру Путину, что по моему мнению любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вторжения российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет интервенцией, которое выйдет из белорусских государственных рамок. Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно", – заявил Макрон.

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Макрон сказал, что будет продолжать просить Путина убедить Александра Лукашенко в необходимости международного посредничества между властями Беларуси и протестующими.

Как сообщается в материале, Франция не хочет повторения украинских событий в Беларуси: "Макрон вспомнил о событиях, произошедших после того, как тогдашний пророссийский президент Украины Виктор Янукович был свергнут в результате народного восстания в 2014 году. За этим последовала аннексия Россией украинского Крыма".

"Мы не хотим повторения того, что произошло в Украине", – отметил Макрон.

Кроме того, сообщается, что Макрон потребовал от РФ проведения полностью открытого расследования происшествия с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Напомним, вчера, 27 августа Владимир Путин заявил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, когда "экстремистские элементы" в Белоруссии "перейдут границы", и начнут разбой. По его словам, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.