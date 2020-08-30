Помпео сообщил Зеленскому, что Штаты обеспокоены планами Китая купить "Мотор Сич"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора 26 августа, что Штаты обеспокоены планами Китая приобрести производителя двигателей для авиационной техники – завод "Мотор Сич", сообщила пресс-служба Госдепа 29 июня.

"Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", – сказано в сообщении.

Кроме того, Помпео и Зеленский говорили о событиях в Беларуси, борьбе с коронавирусом в Украине и российской агрессии.

Напомним, ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники. Помимо этого, этот завод также занимается производством промышленных газотурбинных установок.

Четыре года назад завод купили китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и вложили в развитие производства более $100 млн.

После этого даже обсуждался вопрос о передаче 25% акций "Мотор Сич" госконцерну ”Укроборонпром", однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально". По его словам, оно потеряло силу еще в прошлом году".

Напомним, в августе 2019 года появилась информация о том, что китайцы купили акции завода "Мотор Сич". Документы были поданы на согласование в АМКУ.

После этого, сообщалось, что помощник Трампа приедет в Украину, чтобы помешать продаже завода "Мотор Сич" Китаю. Джон Болтон якобы считает, что владение заводом поможет Пекину получить доступ к важным технологиям.

В Киеве Болтон заявил, что китайские инвестиции таят в себе "опасности", а сам Китай не брезгует заключать для себя выгодные соглашния с помощью взяток.