Беларусь не выдала бы Киеву задержанных "вагнеровцев", – Лукашенко

Кроме того, по словам Лукашенко, "вагнеровцам" были принесены извинения перед возвращением в РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не выдали бы Украине задержанных "вагнеровцев", если бы Киев потребовал этого. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который принимал участие в интервью с Лукашенко, сообщает ТАСС.

"И тут я ему задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", – то есть я подразумевал [выдачу], – на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию", – сказал Бабаян.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что задержанным были принесены извинения, прежде чем они вернулись в Россию, передает Интерфакс.

"Я отправил своего сына (старшего сына президента Виктора Лукашенко, – ред.), который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", – сообщил Лукашенко в интервью для радиостанции "Говорит Москва".

Президент Беларуси рассказал, что ему поступила информация с границы между Россией и Беларусью, что на территорию РБ приехал автобус, в котором находятся 33 человека.

Он говорит, что изначально у спецслужб была информация, что один из находившихся в автобусе родился в Гомельской области и приехал к родным.

По словам Лукашенко, у властей была информация, что россияне должны были лететь в Стамбул.

"При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли", – добавил Лукашенко.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в отношении выданных России из Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" все равно будет продолжаться расследование в Украине, а также суд, поскольку им уже объявили о подозрении.