Россия сначала должна признать себя агрессором, – Кислица о воде в Крым

По словам постпреда Украины при ООН, Россия не обращалась к Украине с просьбой начать диалог о поставках воды.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что возобновить поставку днепровской воды в Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом, передает Радио Свобода.

"Они должны обратиться к Украине с официальной просьбой, а не угрозами или истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодня страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", – сказал Кислица.

Напомним, нынешний год стал одним из самых засушливых для Крымского полуострова. Зимой не было снега, весной – практические не было дождей. Считается, что это самая сильная засуха за последние 100 лет.

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды. По данным оккупационной администрации полуострова, водохранилища заполнены в несколько раз ниже плановой нормы. Поэтому местные "власти" приняли решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине.

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке на оккупированном Россией Крымском полуострове вводятся ограничительные меры подачи воды.