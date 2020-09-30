Фокин ответил на критику депутатов Рады

Экс-премьер Украины считает, что политики, оскорблявшие его, на самом деле оскорбили всех украинцев, выступающих против войны.

Уже бывший заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин ответил депутатам Верховной Рады, которые подвергли его резкой критике за позицию по Донбассу.

В комментарии изданию Вести он заявил, что политики, оскорблявшие его, на самом деле оскорбили всех украинцев, выступающих против войны.

"Эта история чётко показала, кто есть кто. Я благодарен всем, кто меня поддержал. И благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны", – заявил Фокин.

По его словам, на заседании комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне 29 сентября, у многих депутатов не было желания разбираться по существу и заинтересованности в прекращении войны.

Фокин подчеркнул, что и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы в Украине как можно скорее наступил мир.

Отметим, Витольд Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.

Кроме того, ранее Фокин заявлял, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

В Офисе президента также резко раскритиковали позицию Фокина по Донбассу, заявив, что нельзя путать официальное с личным.

После этого президент Украины Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.