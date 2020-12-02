SaveФОП: чего хотят предприниматели, вышедшие под Верховную Раду и чего уже смогли добиться

В Киеве уже несколько дней предприниматели требуют отмены кассовых аппаратов для определенных групп и выступают против локдауна. Дошло до потасовок с правоохранителями.

Протесты предпринимателей под Верховной Радой продолжались уже несколько месяцев, однако 30 ноября они перешли на новую стадию. Участники акций протестов #SaveФОП, где ФОП – это "фізична особа — підприємець", (соответственно ФЛП — это физическое лицо — предприниматель) или #SaveФЛП снова вышли с флагами и лозунгами под здание украинского парламента. Однако в этот раз они намерены стоять до конца и сразу заявили, что каждый день их количество будет увеличиваться, а также огласили список требований: они хотят, чтобы нардепы отменили карантинные ограничения и оставили их на упрощенной системе налогообложения Также ФОП требовали принять законопроекты, которые ослабили бы требования к введению бизнеса малыми предпринимателями.

Чего конкретно хотят протестующие ФОПы

Срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №3853-1, которые разработаны с учетом законопроектов №2644 и №2645. Учредить при Президенте Украины постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине. Этот орган должен быть создан на паритетных началах, в нем обязательно участие представителей власти и представителей микробизнеса. Все изменения в законодательство, касающиеся условий осуществления деятельности микропредпринимательства, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и основательного прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ в Украине должно стать уменьшение вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность. Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС для обеспечения прозрачных и простых процедур взыскания налогов, растаможки товаров, которая предусматривает устранение любых проявлений коррупции. Ввести мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами, до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС. Ввести мораторий на все виды проверок всеми контролирующими органами, до момента снятия ограничений введенных законодательной и исполнительной властью, при существующей угрозе эпидемии коронавируса, действия чрезвычайного положения или карантина. Принимать взвешенные решения по локдауну и карантину и не допускать ограничение деятельности малого бизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений.

Утром 1 декабря митингующие, которых стало больше, перекрыли в центре Киева улицу Грушевского в обоих направлениях. Они требовали принять законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993, предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов. Также "ФОПовцы" выступали против альтернативных законопроектов №4313-д Даниила Гетманцева и №4439 Владимира Зеленского, в котором речь идет об годовой отсрочке введения кассовых аппаратов.

[ + – ] Протесты ФОП против введения РРО

Во время митинга у Верховной Рады между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка. В Нацполиции отметили, что "митингующие перекрыли дорогу и мешали народным избранникам беспрепятственно покинуть территорию законодательного органа Украины. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок участники акции не реагировали. Поэтому, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка".

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Другая группа протестующих на улице Шелковичной возле комитетов ВРУ блокировала движение автомобилей для въезда и выезда. Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокационным противоправным действиям и не нарушать требования действующего законодательства.

А глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова уже назвала протесты "экзальтацией" и намекнула, что участники движения #SaveФОП – вышли не по собственной инициативе. Также политик сомневается, что ФОПы вообще платят 8000 грн, а значит, и поддержки государства не заслужили.

В итоге Верховная Рада проголосовала за доработанный Налоговым комитетом законопроект 4439-д об отсрочке применения кассовых аппаратов (РРО и программных РРО) для физических лиц-предпринимателей. В соответствии с документом, фискализация откладывается до 1 января 2022 года.

"За" проголосовало 319 депутатов, "против" – один, это был Александр Качура (фракция "Слуга народа"), "воздержались" — четверо. В парламенте договорились поддержать законопроект всеми фракциями.

Недовольство после голосования выразил глава Комитета по налоговой, таможенной и финансовой политике Даниил Гетьманцев. " Ну что ж… последний акт балета РРО-2020 отыгран. Решение принято. Печаль", — написал он на своем Telegram-канале.

А Александр Качура отметил, что отсрочка проблему не решит и Украину ждет "налоговый Майдан".

Заместитель главы Комитета по налоговой, таможенной и финансовой политике Ярослав Железняк ("Голос") в свою очередь заявил, что принятый документ стал самым компромиссным из всех возможных. "Больше чем 3 недели мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием Верховной Рады в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь — большинство бизнес их не работает. И это наш долг сегодня проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию", — отметил он.

О чем идет речь в законе №4439-д

Законопроект предусматривает, что введение фискализации для ФОП откладывается на год — по 1 января 2022. В то же время введение РРО (регистраторов расчетных операций, кассовых аппаратов или фискальных регистраторов) с 1 января 2021 года оставили для таких рисковых групп: аптеки, сложная бытовая техника и ювелирные изделия.

Законопроект определяет максимальные объемы доходов для первой-третьей групп плательщиков единого налога в соотношении к минимальной заработной плате (первая группа — 167 мзп вместо 1 млн грн, вторая — 834 мзп вместо 5 млн грн, третья — 1167 мзп вместо 7 млн грн). Документ также отменяет механизм кешбека (компенсация покупателям за нарушения при расчетных операциях).

Кроме того, отменяются штрафы за несоответствие наличных в кассе сумме, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Помимо этого, документ продлевает на год, до 2022-го, применение сниженных размеров штрафов за нарушения отдельных требований применения РРО.

Также бизнесу разрешили передавать в налоговую службу электронные отчеты.

Кассовые аппараты разрешили не использовать при дистанционной торговле, если оплата идет банковскими картами или по сервисам перевода средств.

Что происходит сейчас?

Впрочем, "компромиссное решение" устроило не всех предпринимателей, что вышли под стены Верховной Рады и перекрывали улицу Грушевского. Они заявили, что начали бессрочное стояние и пригрозили депутатам штурмом Рады. "Стоим, набираем силы, и не дай Бог, когда нас будет здесь сотня тысяч — пойдем на штурм. Тогда мы пойдем вместе, навсегда и до конца", — заявил один из участников митинга.

[ + – ] Фото: соцсети

И акция нашла неожиданную поддержку в лице Федерации профсоюзов. Те организовали ночлег и горячее питание в Октябрьском дворце (Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины).

"Сколько там может разместиться людей, мы не считали, но залы большие, думаю, несколько тысяч. Участники "Налогового майдана" остаются ночевать в Киеве, они уже готовят спальники, карематы", — заявила представитель Федерации профсоюзов Наталия Землянская. Также она отметила, что к протестующим присоединятся сами профсоюзы и работники завода "Антонова", с 3 декабря к акции примкнут учителя, которым отложили повышение зарплат.

Руководитель движения #SaveФОП Сергей Доротич уже заявил, что стоять и протестовать предприниматели собираются, пока их требования не будут выполнены. "Мы не принимаем этот закон, и считаем, что политики нас предали — мы не давали им согласия на такую отсрочку, и требуем решения вопроса по сути, а не переноса казни бизнеса еще на год", — отметил Доротич.

Сегодня, 2 декабря предприниматели снова вышли под Верховную Раду и пообещали блокировать ее каждый день, пока ситуация не разрешится.