Зеленский пообещал вакцину, пользователи пишут про план по сокращению украинцев

По мнению Зеленского, государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым.

Украина должна подготовиться к массовой вакцинации населения от COVID-19.

Об этом на селекторном совещании по поводу эпидемической ситуации заявил президент Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

По его мнению, власти должны отработать алгоритм действий при вакцинации.

"Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное – помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", – подчеркнул Зеленский.

Многие комментаторы поста выступили против прививки и видят в ней злой умысел.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 существенно уменьшилось – с 30 ноября по 6 декабря обнаружили 89 322 больных, хотя неделей ранее было 96 936 больных.

Недавно глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину против коронавируса.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.