"В знак протеста": Партия венгров Закарпатья демонстративно ушла с первого заседания облсовета

Ранее СБУ провела в офисе организации венгров обыск из-за исполнения гимна Венгрии на присяге новых депутатов в ОТО. Партийцы заявили о давлении на них.

7 декабря состоялась первая сессия новоизбранного Закарпатского облсовета, на котором депутаты выбрали руководство совета. Однако все без исключения депутаты, избранные в него от Партии венгров Закарпатья, решили демонстративно покинуть заседание, чтобы выразить свой протест против "давления на них", рассказало местное издание "Мукачево.net".

"Это осуждение того, что произошло в последние дни. Мы считаем, что это делает работу наших организации, благотворительного фонда и партии невозможной. Из-за этого мы не участвуем в избрании руководства облсовета", — заявил представитель фракции Йосип Борто.

Впрочем, следующие заседания областного совета представители Партии венгров Украины планируют посещать.

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Всего на местных выборах 2020 года в Закарпатский облсовет избрали 8 партий:

"Родное Закарпатье" (17,78%);

"Слуга народа" (17,47%);

ВО "Батькивщина" (12,61%);

"Партия венгров Украины" (11,60%);

"Команда Андрея Балоги" (10,87%);

"Европейская солидарность" (9,03%);

"За майбутнє" (8,98%);

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (8,02%).

Всего в облсовете 64 депутата. Партия венгров получила 8 мандатов.

На сайте "24 канала" сообщили, что из-за демарша представителей Партии венгров руководство Закарпатского облсовета избрать не получилось.

Отметим, недавно разгорелся скандал из-за того, что новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО (объединенной территориальной общины) после принятия присяги спели гимн Венгрии.

"В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТО принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? У нас готовят крымский сценарий, а затем будут плакать и стонать о потере Закарпатья?" — написали в издании "Закарпатье ТОП".

По данным ЦИК, в Сюртовский сельский совет избраны 22 депутата: 12 – от политической силы "КМКС "Партия венгров Украины", пять – самовыдвиженцы, трое – от "За майбутнє" и двое – от "Слуги народа".

30 ноября СБУ провела обыски в частном доме и офисе руководителя фракции КМКС Василия Брензовича. Во время обыска правоохранители якобы нашли печатные материалы, которые популяризируют т.н. "Большую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.

1 декабря секретарь Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ) Дарчи Каролина, комментируя ситуацию с пением гимна Венгрии депутатами Сюртовской ОТО, сказала, что пение гимна другой страны не запрещено на торжественных мероприятиях, на которых не принимают решений. Она отметила, что подобное происходило и ранее, однако тогда на это СМИ не обращали внимания. По ее словам, на собрании сперва прозвучал гимн Украины, а только потом включили гимн Венгрии.

В ассоциации также заявили, что на них регулярно оказывают давление. Их возмущало то, что СБУ пришла к ним с обысками без каких-либо разъяснений. Это произошло незадолго до сессии Закарпатского облсовета, где партия, по словам депутатов, вела переговоры о создании коалиции.

Напомним, в день местных выборов 25 октября глава МИДа Венгрии публично призвал жителей Закарпатья отдать свой голос за "Партию венгров Украины". На следующий день МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, чтобы вручить ему ноту протеста из-за вмешательства Венгрии в местные выборы.

26 октября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они запретили двум венгерским чиновникам въезжать в Украину и инициировали введение запрета еще нескольким венграм, которые вмешивались в избирательную кампанию на Закарпатье. 6 ноября Кулеба сообщил, что договорился с венгерской стороной "перевернуть страницу" после вмешательства Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог.