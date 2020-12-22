Сенцов предлагает отправить Порошенко на пенсию (видео)

Бывший политзаключенный сказал, что партия "Евросолидарность" — это "секта".

Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший политзаключенный, которого удерживала Россия, считает, что Петру Порошенко пора отправиться на пенсию. Об этом он сказал в интервью Янине Соколовой в шоу "Рандеву", которое выходит на "5 канале", принадлежащем самому Порошенко.

"У Порошенко большой отрицательный рейтинг. Этим он тянет партию и отталкивает других. Если не (поддерживаешь, — ред.) Порошенко — ты враг. Это риторика ЕС. Это не партия, не открытое движение, не поле, а "секта", — сказал Сенцов.

Режиссер отметил, что если кто-то оскорбляет Порошенко, то он в глазах его поклонников будто бы "оскорбляет чувства верующих". Такое мировоззрение и поведение Сенцов, по его словам, считает неправильным.

Бывший политзаключенный сказал, что Порошенко позиционирует себя как лидер "проукраинских сил", однако социология показывает, что у предыдущего президента Украины антирейтинг составляет около 70%, что мешает консолидировать электорат.

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В комментариях под видео и в соцсетях поднялся шквал критики на такие слова Сенцова касательно Порошенко, на что Янина Соколова отреагировала на своей странице в Facebook.

"Всем поклонникам 5 президента, с аватарками котиков, спайдерменов или просто красивых людей в вышиванках и флагах, которые за последние сутки щедро поливали меня грязью, писали одинаковые посты с вырванной из контекста фразой Олега Сенцова в "Рандеву", большой привет! Дорогие наши однолюбы, вы же европейцы, демократы бл*. Прекратите хейтить за инакомыслие тех, кто с вами в одной украинской лодке. Иначе — беда. Целую в маску", — написала Соколова.

Напомним, Олега Сенцова задержали российские правоохранители весной 2014 года, после оккупации Крыма Российской Федерацией. Его подозревали в терроризме. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В сентябре 2019 года его освободили в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

Отметим, что Сенцов сразу после освобождения из российской тюрьмы заявил, что планирует заниматься двумя самыми прекрасными делами на земле – снимать кино и жить. В январе Сенцов заявил, что не собирается идти в политику. Позже он сказал, что планирует получить лицензию шкипера (капитана парусного судна).