Аваков: "Объявление Россией Маркива в международный розыск - очередная дешевая провокация"

В МВД заявили, что объявление СК РФ нацгвардейца Маркива в международный розыск при помощи инструментов Интерпола противоречит уставу организации.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что объявление Следственным Комитетом РФ бывшего заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива в международный розыск является "дешевой провокацией". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении Нацгвардейца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола", — сказал Аваков.

Он отметил, что Интерпол является серьезной международной организацией, которая не работает с такими "дешевыми провокациями", и единственное, чего смог добиться Следственный Комитет РФ — это запрет Маркиву путешествовать по Золотому кольцу России.

Аваков подчеркнул, что Нацполиция Украины отправила в Интерпол информацию о возможной провокации в этом вопросе со стороны РФ.

В МВД отметили, что обвинение Маркива является "необоснованным, политически заангажированным", а намерение СК России добиться объявления его в международный розыск при помощи инструментов Интерпола противоречит уставу организации.

Глава департамента коммуникации МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook написал, что в тексте, опубликованном СК РФ, "нет логической связи".

"Хотя МВД Украины и не позволит использовать для политически мотивированного преследования механизмы Интерпола, все равно Виталию придется не выезжать пока за границу. И вообще вести себя осторожнее", — сообщил Шевченко.

Отметим, в начале декабря в Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 11 декабря суд санкционировал заочный арест Маркива. 22 декабря Следственный Комитет РФ предъявил Маркиву обвинение в убийстве.

Виталий Маркив был арестован в Италии в 2017 году. Он был единственным подозреваемым в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли. Обвинение утверждало, что украинец был в составе подразделения, находившегося на горе Карачун, откуда преднамеренно была обстреляна машина журналиста. 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Однако 3 ноября 2020 года миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинца. Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в Нацгвардии.