Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях

Уголовная ответственность возвращена в смягченном виде: вместо лишения свободы предусмотрено только ее ограничение.

Президент Владимир Зеленский 23 декабря подписал закон № 1074-X о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Он предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в закон "О предотвращении коррупции".

В Офисе президента считают, что подписанный закон устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда от 27 октября и дает возможность привлечения к уголовной ответственности чиновников, депутатов, правоохранителей и т.д.

Верховная Рада проголосовала за возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование 4 декабря. В качестве наказания предусмотрели штрафы и ограничение свободы, но не лишение свободы, как это было ранее.

Закон предусматривает наложение штрафов в случае, если сумма, которая указана в декларации, отличается от реальной на 100 —500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не до 250, как это было раньше.

За умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию в размере от 1,3 до 9 млн гривен (от 500 до 4 тысяч прожиточных минимумов) будет караться: штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 до 51 тысяч гривен) общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Умышленное внесение недостоверных сведений более чем 9 млн гривен (от 4 тысяч прожиточных минимумов) будет караться: штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч грн); общественными работами от 150 до 240 часов; ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Умышленное непредставление декларации карается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

В начале ноября, в связи с вышеупомянутым решением, Высший антикоррупционный суд упразднил производство касательно возможной лжи в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. С момента вступления в силу решения Конституционного суда, НАБУ и САП закрыли уже 65 уголовных дел по указанной статье.

Верховная Рада и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения. "В свою очередь, Конституционный Суд должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности, должен принимать решения, которые в целом соответствуют мировой судебной практике. Что еще более важно, конституционный суд должен принимать решения исключительно в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции", – говорится в заключении Венецианской комиссии, опубликованном вечером 9 декабря.

Заключение комиссии запросил Зеленский 25 ноября.