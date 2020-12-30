Размер компенсаций Ирана семьям погибших должен обсуждаться на переговорах, – МИД Украины

При определении размера компенсации будет учитываться международная практика в авиакатастрофах, заявили в украинском диппведомстве.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что размер компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ должен быть определен по итогам переговоров и только после наказания виновных. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

"Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечение виновных к ответственности. При определении размера компенсации также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах", — пояснил Николенко.

По его словам, украинская сторона ожидает от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбивания самолета.

"Констатируем, что дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил", — добавил Николенко.

Напомним, ранее Иран назвал сумму компенсаций семьям жертв крушения. Выплаты получат семьи и родственники жертв авиакатастрофы.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.

22 декабря иранское агентство Tasnim сообщало, что Организация гражданской авиации Ирана подготовила финальный технический отчет об авиакатастрофе самолета МАУ и передала его Украине.

В украинском МИД заявили, что по состоянию на утро 23 декабря Украина не получала финальный отчет расследования от иранской стороны.