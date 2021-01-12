Арестович предложил России уйти из Донбасса по "золотому мосту"

По мнению дипломата, Украина создала идеальные условия для выхода РФ из Донбасса, однако та не решается ими воспользоваться.

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью каналу "Политека онлайн" заявил, что Украина благодаря комплексу соглашений и предложений создала для России "золотой мост", то есть "идеальные условия для выхода из Донбасса".

"Но в РФ, видимо, не решились им воспользоваться еще. Они понимают, что давление на них в гуманитарных вопросах и вопросах безопасности никто не снимет. А можно нарваться и на новые санкции. Потому все двигается по миллиметру. Медленно, но двигается", — считает Арестович.

Также дипломат украинской делегации отметил, что если провести выборы на территории Донбасса без восстановления контроля над украинско-российской границей, то нет гарантий, что РФ не введет войск и ситуация не усугубится.

[ + – ] Арестович рассуждает об отсутствии гарантий со стороны РФ и о "золотом мосту" начиная с 15:15

Отметим, ранее Арестович пообещал России "второй Афганистан" в случае начала прямой войны против Украины.

Напомним, ранее Алексей Резников, вице-премьер-министр и министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщал, что Россия отказывается отвечать взаимностью Украине в шагах по прекращению семилетней войны на Донбассе. По словам Резникова, Украина выполнила практически все обязательства, которые взяла на себя во время нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года в Париже.

12 января 2021 года в Берлине началась встреча политических советников лидеров "нормандской четверки". Делегатом со стороны Украины стал Андрей Ерман, а со стороны России — Дмитрий Козак.