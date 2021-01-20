Атака на Ермака, массовые протесты и борьба с COVID: год испытаний президента Зеленского

Январь и февраль будут тяжелым испытанием для президента. В этот период власть столкнется с наибольшим количеством протестов, предвидят политологи.

За почти два года президентства Владимиру Зеленскому удалось быстро пройти путь от украинского мессии до народного разочарования. Уровень его антирейтинга в начале 2021-го, по оценкам социологической группы "Рейтинг", составил 56%. В то же время Зеленский — все еще единственный украинский политик, которому доверяют более 40% граждан.

Прошлый год стал годом ускоренного взросления для пришедшей к власти неопытной команды главы государства. И если в начале пути на многие вопросы они смотрели через розовые очки, продолжая снабжать "Квартал 95" Зеленского новыми идеями для шуток, то теперь отшучиваться не получается. Пандемия коронавируса, экономический кризис и борьба политических кланов за власть продемонстрировали, что удержать под контролем ситуацию Офису президента (ОП) становится все сложнее.

Вакцинация от COVID-19: больной вопрос

Ключевой проблемой этого года станет вакцинация от коронавируса. В развитых странах она уже стартовала, но прививок на всех не хватает. В Украине, несмотря на обещания, эта история и вовсе обрастает скандалами. Владимир Зеленский в интервью Фокусу в декабре ­2020-го заявил, что появления вакцины в Украине он ожидает в конце января или в феврале. Кроме запланированной покупки вакцины ОП планирует открыть коммерческий рынок, чтобы каждый желающий мог вакцинироваться за свой счет.

Январь и февраль будут тяжелым испытанием для президента. В этот период власть столкнется с наибольшим количеством протестов политолог Андрей Золотарев

Добыть вакцину — ключевая задача министра здравоохранения Максима Степанова. От этого зависит, сохранит ли он должность. Процесс идет тяжело, Украина договорилась о поставках лишь 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech, которая еще не получила все разрешения. Контрактов с другими производителями нет.

[ + – ] Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: strana.ua

Политические оппоненты Зеленского обвиняют власть в срыве вакцинации. Масла в огонь подливает и окружение президента, к примеру, Кабмин не подготовил общество и бизнес к ужесточению карантина в январе, что привело к массовому недовольству граждан. Тем самым правительство в очередной раз продемонстрировало неспособность эффективной коммуникации.

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Пророссийское политическое крыло в Украине также винит власть в срыве вакцинации и нежелании договариваться с ближайшим поставщиком доступного препарата — Россией. На эту пиар-кампанию потрачено немало усилий, чтобы убедить обывателя, что страну спасет только российская вакцина, а не западные или китайские лекарства. Но в ОП от этой идеи отказались, понимая риски переговоров со страной-агрессором.

Немало усилий придется потратить и на кампанию в поддержку самой вакцинации. Социологи группы "Рейтинг" утверждают, что 40% украинцев не готовы прививаться от коронавируса, а 57% отказываются платить за нее. При таком раскладе главная задача Зеленского и Ко — не допустить нелегальной вакцинации богатых украинцев, которая окончательно разрушит доверие к власти относительно принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

Скандал с Татаровым, или Охота на Зе-команду

Прошлый год для президента закончился коррупционным скандалом, в котором замешан Олег Татаров — замглавы его офиса. НАБУ подозревает Татарова в причастности к коррупционной схеме, в результате которой Нацгвардия вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе в самом центре Киева получила 65 квартир на окраине столицы. В результате неравнозначного обмена государству нанесен ущерб на сумму более 81 млн грн. Дело датируется 2017 годом, но заинтересовались Татаровым сейчас, после того как на него указал другой подозреваемый в этом деле — застройщик Максим Микитась.

Оппоненты Зеленского и общественные активисты потребовали немедленного увольнения Татарова из ОП и привлечения его к ответственности. Но команда главы государства, по словам антикоррупционера Виталия Шабунина, сделала все для того чтобы Татаров в ближайшем будущем остался на свободе. Дело затянули с помощью Генпрокуратуры, которая в последний момент перед избранием Татарову меры пресечения забрала уголовное дело у НАБУ и передала его СБУ.

Для обеспечения своего доминирования в политической системе страны Зеленскому потребуются одновременно решительность и гибкость политолог Владимир Фесенко

Зеленский отрицает, что в его команде есть коррупционеры. "Если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены", — заверил президент в интервью Фокусу. Тем не менее открытым остается вопрос, почему глава государства так держится за Татарова. Собеседники Фокуса в ОП утверждают, что травля их сотрудника организована с целью давления на команду президента, поэтому там не хотят идти на поводу у оппонентов и увольнять Татарова по первому требованию без доказательств. В то же время эта история с выраженным оттенком давления верхушки Зе-команды на правоохранительные органы портит имидж главы государства.

"В этом году Зеленский в полной мере будет отвечать за эти действия и внутри страны, и вне", — уверен Шабунин.

С ним солидарен и политолог Андрей Золотарев, хотя и сомневается, что Татаров останется главной целью конкурентов президента: "Атака будет на Андрея Ермака [главу ОП]. Оппоненты сделают все, чтобы найти в его истории мега-"зраду". Ключевой зацепкой, по его словам, станут события вокруг якобы срыва задержания российских военных ЧВК Вагнера, которые вновь могут набрать обороты после выхода расследования журналистов Bellingcat.

Показать характер: "дожать" Тупицкого, быть готовым к протестам

"Январь и февраль будут тяжелым испытанием для президента", — прогнозирует Золотарев в комментарии Фокусу. Он считает, что в этот период власть столкнется с наибольшим количеством протестов, которые уже формируются, — от налогового до тарифного майданов. Собеседники Фокуса в политических партиях рассказывают, что к протестам готовятся все, в том числе олигархи. Но заинтересуются ли ими массово украинцы и перерастут ли они в революцию и смену власти, эксперты прогнозировать затрудняются.

"Оппоненты Зеленского уловили, что президент боится улицы, что его команда не готова с этим работать. Естественно, они будут бить по больному месту", — считает Золотарев.

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В начале года от президента также ждут жирной точки в конституционном кризисе и решения касательно будущего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Важно и то, кто выйдет победителем из этого конфликта. Если Зеленский добьется отстранения от работы Тупицкого, это продемонстрирует силам, стоящим за главой Конституционного Суда, что президент продолжит реагировать в том же духе.

[ + – ] Глава КСУ Александр Тупицкий Фото: sharij.net

"Для обеспечения своего доминирования в политической системе страны главе государства потребуются одновременно и решительность, и гибкость. А еще — активная коммуникация с депутатами своей партии, местными элитами (прежде всего мэрами крупных городов и областных центров), с украинским бизнесом и, возможно, даже с некоторыми политическими оппонентами", — заявил у себя в Facebook политолог Владимир Фесенко.

Гибкость главе государства понадобится и в отношениях с международными партнерами, ведь в неформальных разговорах окружение Зеленского убеждает, что он не собирается выполнять их требований, если те противоречат интересам государства. Но на данный момент ОП нечем похвастаться в международной политике. Особенно в отношениях с ключевым стратегическим партнером — США. Из-за внутренних политических интриг в команде избранного американского президента Джо Байдена еще не дали понять, каким они видят будущее сотрудничество с Украиной. И это сильно беспокоит Офис президента.