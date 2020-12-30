Удержались или нет? Что изменил 2020-й для правящей монокоалиции и Зеленского

Уходящий год стал большим испытанием для украинской власти. Кроме борьбы с коронавирусом нужно было принимать законы, двигать реформы, отбиваться от острой критики оппонентов. Смогли ли "слуги народа" выстоять и удержаться на своих позициях в 2020-м, разбирался Фокус.

В течение года Верховная Рада несколько раз отменяла пленарные заседания из-за вспышек коронавируса, сократила свое рабочее время, но не закрылась: заседания комитетов перенесли в онлайн, депутаты больше работали в регионах. Принятие множества важных законов отложили, сконцентрировавшись на борьбе с коронакризисом, в том числе — поддержке медицины и выполнении условий кредитования Украины Международным валютным фондом.

При рассмотрении некоторых вопросов фракция давала необходимые 226 голосов за без чьей-либо поддержки

Оппозиция цеплялась за любой удобный случай, чтобы растормошить тему досрочных парламентских выборов, однако президент акцентировал, что распускать Раду не планирует. Всерьез об этой возможности Владимир Зеленский заговорил лишь раз, в разгар политического кризиса из-за решения Конституционного Суда (КС). Последний, напомним, заблокировал часть антикоррупционного законодательства, в том числе отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, а также лишил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ключевых полномочий проверять декларации чиновников и судей. В ситуацию вмешались международные партнеры Украины, потребовавшие немедленно разрешить конфликт. После этого Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту предложить ВР уволить судей КС. Но поскольку такой шаг был бы антиконституционным, парламентарии отказались. В итоге конфликт мог бы сойти на нет, однако 29 декабря президент Зеленский заявил об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнении обязанностей на два месяца в связи с досудебным расследованием в отношении главы КСУ.

Спорным, но все-таки достижением уходящего года эксперты называют земельную реформу, принятие которой сопровождалось массовыми протестами. В копилку власти они также относят легализацию игорного бизнеса, от которой Кабмин ждет десятки млрд грн дохода в бюджет.

Провальные выборы?

В этом году в Украине выбирали местную власть по новому избирательному законодательству. Явка была самой низкой за все годы независимости. По подсчетам Центральной избирательной комиссии, голосовать пришли всего 37% украинцев.

Низкая явка негативно сказалась на результатах президентской партии. "Слуге народа" не досталось ни одного мэрского кресла в ключевых городах, в том числе Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский. После того как предыдущий мэр города Юрий Вилкул после первого тура снял свою кандидатуру, президент приезжал агитировать за кандидата от СН, но Дмитрию Шевчику это не помогло. Мэром Кривого Рога стал кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов.

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При этом политические эксперты местные выборы провалом для власти не называют. "Изначально СН делала ставку не на мэрские позиции, а на областные и местные советы. И они своего добились, — комментирует Фокусу Олег Постернак, политтехнолог. — В некоторых советах минимум четверть голосов взяли "слуги". Заключив альянсы с местными партиями, они имеют возможность реализовывать политику на уровне местного самоуправления".

По данным ЦИК, президентская партия на местных выборах получила около 6 тыс. мандатов и заняла первое место по количественному показателю среди остальных партий. На втором месте "Батькивщина", следом "Оппозиционная платформа — За жизнь", "За будущее" и "Европейская солидарность".

Были опасения, что слабые результаты СН на местных выборах приведут к затяжному конфликту центра с региональными элитами, которые весь год конфликтовали с Зеленском и компанией. Например, эксперты предрекали новый всплеск бунта мэров, начавшийся с конфликта между градоначальником Черкасс Анатолием Бондаренко и президентом. Напомним, что в мае, когда в стране действовал жесткий карантин, Бондаренко ослабил ограничения в городе, за что президент назвал его бандитом. Это стало прецедентом для других регионов. В августе протестная волна накрыла запад страны: мэры Тернополя, Луцка, Ивано-Франковска отказались вводить новые карантинные ограничения, принятые Минздравом. По их словам, центральная власть проигнорировала попытки регионов выстроить с нею диалог, и это дало им право не выполнять указания руководства страны. Но как только голоса подсчитали, а места в радах распределили, страсти поутихли. Дошло до того, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко даже извинился перед президентом за свой бунтарский дух.

Судьба коалиции

Интригой года оставалась судьба монокоалиции. О том, что фракция СН не в состоянии самостоятельно принимать законы, стало понятно спустя месяц работы нового состава ВР. Главе фракции Давиду Арахамии приходилось искать партнеров, готовых голосовать в унисон с властью. С этой ролью успешно справлялась депутатская группа "Довира", хотя объединяться с ней в коалицию СН не планирует.

В то же время источники Фокуса в СН предполагали, что после местных выборов часть депутатов выйдет из коалиции, вынудив президентскую фракцию искать новых партнеров или же идти на перевыборы. Но прогноз не сбылся, монокоалиция продолжает работать, а в последнюю в этом году пленарную неделю "слуги народа" удивили даже себя. Так, при рассмотрении некоторых вопросов фракция давала необходимые 226 голосов за без чьей-либо поддержки. Более того, даже во время принятия госбюджета-2021 его поддержали 225 "слуг", чего для позитивного результата мало, но тут уж подсобили ситуативные партнеры — "Батькивщина", "За будущее" и "Довира". Источники Фокуса в правящей партии обращают внимание, что именно так теперь выглядит неформальная коалиция в парламенте.

Как работает президент

В середине декабря Центр Разумкова опубликовал исследование с неожиданными цифрами, согласно которым Владимир Зеленский по-прежнему самый популярный политик в стране и в тоже время он стал и "разочарованием года". По словам опрошенных Фокусом экспертов, главные достижения Зеленского за год касаются внешней политики. Это его официальный визит в Великобританию, где подписан договор о сотрудничестве в сфере торговли и военного оснащения, а также рабочий визит в Турцию. Что касается внутренней политики, то, по словам политолога Олега Постернака, здесь глава государства запомнился проектом "Большая стройка", призванным развить инфраструктуру страны. "Также президент продолжает держать дистанцию и маневрировать между группами влияния олигархов Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Игоря Коломойского. Но с течением времени в связи с их усилившимися аппетитами и интригами делать это будет сложнее", — считает Постернак.

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По словам Евгении Кравчук из "Слуги народа", важная заслуга президента — режим прекращения огня на Донбассе. И хотя стопроцентным его не назовешь, так как боевики провокационно обстреливают позиции украинской армии и есть боевые потери, ситуация на большей части фронта в сравнении с периодами предыдущих лет войны стала спокойнее.

"Разочарование от президента будет. Но если в случае с Виктором Ющенко и Петром Порошенко оно было стремительным, по истечении полутора-двух лет, то у Владимира Зеленского оно поступательное, — рассуждает Постернак. — Меняется общественное настроение, коррективы вносит пандемия коронавируса, нет полноценного мира на Донбассе. Все это влияет на рейтинг. Но это происходило бы с любым человеком на посту президента".