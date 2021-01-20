Атака на Єрмака, масові протести і боротьба з COVID: рік випробувань президента Зеленського

Січень і лютий будуть важким випробуванням для президента. У цей період влада зіткнеться з найбільшою кількістю протестів, передбачають політологи.

За майже два роки президентства Володимиру Зеленському вдалося швидко пройти шлях від українського месії до народного розчарування. Рівень його антирейтингу на початку 2021-го, за оцінками соціологічної групи "Рейтинг", склав 56%. У той же час Зеленський — все ще єдиний український політик, якому довіряють більше 40% громадян.

Минулий рік став роком прискореного дорослішання для недосвідченої команди глави держави, прийшла до влади. І якщо на початку шляху на багато питань вони дивилися через рожеві окуляри, продовжуючи постачати "Квартал 95" Зеленського новими ідеями для жартів, то тепер відбуватися жартами не виходить. Пандемія коронавірусу, економічна криза і боротьба політичних кланів за владу продемонстрували, що утримати під контролем ситуацію Офісу президента (ОП) стає все складніше.

Вакцинація від COVID-19: болюче питання

Ключовою проблемою цього року стане вакцинація від коронавірусу. У розвинених країнах вона вже стартувала, але щеплень на всіх не вистачає. В Україні, незважаючи на обіцянки, ця історія обростає скандалами. Володимир Зеленський в інтервʼю Фокусу в грудні 2020-го заявив, що появи вакцини в Україні він очікує в кінці січня або в лютому. Крім запланованої покупки вакцини ОП планує відкрити комерційний ринок, щоб кожен охочий міг вакцинуватися за свій рахунок.

Січень і лютий будуть важким випробуванням для президента. У цей період влада зіткнеться з найбільшою кількістю протестів політолог Андрій Золотарьов

Добути вакцину — ключове завдання міністра охорони здоровʼя Максима Степанова. Від цього залежить, чи збереже він посаду. Процес іде важко, Україна домовилася про постачання лише 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech, яка ще не отримала всі дозволи. Контрактів з іншими виробниками немає.

[ + – ] Міністр охорони здоров'я Максим Степанов Фото: strana.ua

Політичні опоненти Зеленського звинувачують владу в зриві вакцинації. Масла у вогонь підливає і оточення президента, наприклад, Кабмін не підготував суспільство і бізнес до посилення карантину в січні, що призвело до масового невдоволення громадян. Тим самим уряд в черговий раз продемонстрував нездатність ефективної комунікації.

Проросійське політичне крило в Україні також звинувачує владу у зриві вакцинації і небажанні домовлятися з найближчим постачальником доступного препарату — Росією. На цю піар-кампанію витрачено чимало зусиль, щоб переконати обивателя, що країну врятує тільки російська вакцина, а не західні або китайські ліки. Але в ОП від цієї ідеї відмовилися, розуміючи ризики переговорів з країною-агресором.

Чимало зусиль доведеться витратити і на кампанію в підтримку самої вакцинації. Соціологи групи "Рейтинг" стверджують, що 40% українців не готові робити щеплення від коронавірусу, а 57% відмовляються платити за неї. У такій ситуації головне завдання Зеленського і Ко — не допустити нелегальної вакцинації багатих українців, яка остаточно зруйнує довіру до влади щодо вжитих заходів по боротьбі з коронавірусом.

Скандал з Татаровим, або Полювання на Зе-команду

Минулий рік для президента закінчився корупційним скандалом, в якому замішаний Олег Татаров — заступник голови його офісу. НАБУ підозрює Татарова в причетності до корупційної схеми, в результаті якої Нацгвардія замість 50 квартир і 30 паркомісць в житловому комплексі в самому центрі Києва отримала 65 квартир на околиці столиці. В результаті нерівнозначного обміну державі завдано збитків на суму понад 81 млн грн. Справа датується 2017 роком, але зацікавилися Татаровим зараз, після того як на нього вказав інший підозрюваний у цій справі — забудовник Максим Микитась.

Опоненти Зеленського і громадські активісти зажадали негайного звільнення Татарова з ОП і залучення його до відповідальності. Але команда глави держави, за словами антикорупціонера Віталія Шабуніна, зробила все для того щоб Татаров у найближчому майбутньому залишився на свободі. Справу затягнули за допомогою Генпрокуратури, яка в останній момент перед обранням Татарову запобіжного заходу забрала кримінальну справу у НАБУ і передала його СБУ.

Для забезпечення свого домінування в політичній системі країни Зеленському будуть потрібні одночасно рішучість і гнучкість політолог Володимир Фесенко

Зеленський заперечує, що в його команді є корупціонери. "Якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені", — запевнив президент в інтервʼю Фокусу. Проте відкритим залишається питання, чому глава держави так тримається за Татарова. Співрозмовники Фокусу в ОП стверджують, що цькування їх співробітника організоване з метою тиску на команду президента, тому там не хочуть йти на поводу у опонентів і звільняти Татарова на першу вимогу без доказів. У той же час ця історія з вираженим відтінком тиску верхівки Зе-команди на правоохоронні органи псує імідж голови держави.

"У цьому році Зеленський у повній мірі буде відповідати за ці дії і всередині країни, і поза нею", — упевнений Шабунін.

З ним солідарний і політолог Андрій Золотарьов, хоча і сумнівається, що Татаров залишиться головною метою конкурентів президента: "Атака буде на Андрія Єрмака [главу ОП]. Опоненти зроблять все, щоб знайти в його історії мега-"зраду". Ключовою зачіпкою, за його словами, стануть події навколо нібито зриву затримання російських військових ПВК Вагнера, які знову можуть набрати обертів після виходу розслідування журналістів Bellingcat.

Показати характер: "дотиснути" Тупицького, бути готовим до протестів

"Січень і лютий будуть важким випробуванням для президента", — прогнозує Золотарьов в коментарі Фокусу. Він вважає, що в цей період влада зіткнеться з найбільшою кількістю протестів, які вже формуються, — від податкового до тарифного майданів. Співрозмовники Фокусу в політичних партіях розповідають, що до протестів готуються всі, в тому числі олігархи. Але чи зацікавляться ними масово українці і чи переростуть вони в революцію і зміну влади, експерти прогнозувати не можуть.

"Опоненти Зеленського зрозуміли, що президент боїться вулиці, що його команда не готова з цим працювати. Природно, вони битимуть по хворим місцям", — вважає Золотарьов.

На початку року від президента також чекають жирної крапки в конституційній кризі і рішення щодо майбутнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Важливо і те, хто вийде переможцем з цього конфлікту. Якщо Зеленський доможеться відсторонення від роботи Тупицького, це продемонструє силам, що стоять за головою Конституційного Суду, що президент продовжить реагувати в тому ж дусі.

[ + – ] Голова КСУ Олександр Тупицький Фото: sharij.net

"Для забезпечення свого домінування в політичній системі країни голові держави потрібні одночасно і рішучість, і гнучкість. А ще — активна комунікація з депутатами своєї партії, місцевими елітами (перш за все мерами великих міст і обласних центрів), з українським бізнесом і, можливо, навіть з деякими політичними опонентами", — заявив у себе в Facebook політолог Володимир Фесенко.

Гнучкість голові держави знадобиться і в стосунках з міжнародними партнерами, адже в неформальних розмовах оточення Зеленського переконує, що він не збирається виконувати їхніх вимог, якщо ті суперечать інтересам держави. Але на даний момент ОП нічим похвалитися в міжнародній політиці. Особливо в стосунках з ключовим стратегічним партнером — США. Через внутрішні політичні інтриги в команді обраного американського президента Джо Байдена ще не дали зрозуміти, яким вони бачать майбутнє співробітництво з Україною. І це сильно турбує Офіс президента.