В Харьковском горсовете Кучера заменит новый "Слуга", который шел в ВРУ от "Партии Шария"

Дмитрий Бутенко на парламентских выборах 2019 года был на 9 месте в списке "Партии Шария". Он оказался и среди доноров избирательной кампании политсилы.

Харьковский теризбирком признал избранным нового депутата Харьковского горсовета вместо сложившего полномочия экс-главы Харьковской обладминистрации Алексея Кучера. Новым представителем партии "Слуга народа" в горсовете Харькова станет 34-летний предприниматель Дмитрий Бутенко. Соответствующий документ опубликован на сайте Харьковского горсовета.

На сайте ЦВК сообщается, что Дмитрий Бутенко в 2019 году баллотировался в Верховную Раду Украины как представитель "Партии Шария". Он шел как 9 номер в списке. Движение ЧЕСНО рассказывало, что Бутенко финансировал эту партию перед парламентскими выборами.

Однако на местных выборах 2020 года он баллотировался уже от партии "Слуга народа". Тогда по результатам подсчета голосов Бутенко оказался "следующим непроходным" в списке кандидатов. Теперь же, после сложения Кучером мандата, он получит депутатское удостоверение.

Кучер отказался от депутатских полномочий из-за назначения его на должность руководителя Государственной регуляторной службы. Согласно законодательству, совмещать эту должность с мандатом в органе местного самоуправления нельзя, потому от депутатского кресла он решил отказаться.

Напомним, Кучер был главой фракции "Слуга народа" в Харьковском горсовете. На местных выборах в 2020 году он баллотировался и на должность мэра Харькова от этой партии, однако проиграл, заняв третье место с результатом 7,24% голосов. 27 ноября 2020 года, через месяц после дня голосования, Зеленский подписал указ о назначении новой главы Харьковской обладминистрации. Эту должность Кучер занимал с начала ноября 2019 года. На парламентских выборах летом 2019 года он победил на выборах по одному из мажоритарных округов Харьковской области.

Отметим, недавно стало известно, что полиция расследует возможную подделку электронной подписи покойного уже мэра Харькова Геннадия Кернеса на серьезном документе — представлении Игоря Терехова на должность секретаря горсовета от 9 декабря 2020 года. Соответствующее заявление подала в правоохранительные органы одна из депутаток фракции "Слуга народа" в Харьковском горсовете.

Фокус разбирался в ситуации и в том, может ли расследование обернуться чем-то серьезным для власти города.