"Враг моего врага - мой друг": в МИД прокомментировали протесты за Навального

В Министерстве иностранных дел поддерживают освобождение Навального, так как он враг Путина.

Украина заняла жесткую позицию по протестам в России, заявил Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "Украина 24".

О Навальном можно говорить, как о человеке, который олицетворяет протесты.

"Есть такая поговорка: враг моего врага является моим другом. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и на защиту которого вышли… На самом деле россияне вышли не на защиту Навального, а на защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу", — подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, он в такие минуты благодарен Майдану. Мы перешли эту фазу, и у нас не бьют и не арестовывают людей "пачками" на улицах, как это делают в России и Беларуси. Нам удалось защитить себя как общество от произвола властей и стать на путь демократического развития.

При этом Дмитрий Кулеба заявляет, что события в России являются важными для интересов Украины.

Напомним, в России 23 января во многих городах проходили акции протеста. В результате митингов в поддержку Навального было задержано 3200 человек. В поддержку Навального выходили жители разных городов мира. В Киеве акцию остановили активисты.