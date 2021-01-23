"Либералы, вы окружены!": в Киеве атаковали участников акции за Навального (видео)

Противники акции рвали и жгли плакаты сторонников Алексея Навального, в конфликт пришлось вмешаться полиции.

В субботу, 23 января, возле дипломатического представительства РФ в Киеве произошли стычки с участием сторонников и противников акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, в акции за Навального принимали участие около 30 человек.

"Во время мероприятия между участниками и противниками акции произошел конфликт, в который вмешались работники полиции и сразу его прекратили. Правоохранители призвали участников акции не создавать конфликтных ситуаций", – говорится в сообщении.

Никаких заявлений в Нацполицию после конфликта не поступало.

Как сообщает "РБК-Украина", к участникам акции подошли около двух десятков мужчин, которые рвали и поджигали плакаты в поддержку Навального. Также они жгли фаеры.

Как видно на видео, опубликованном на канале "Цензор.нет", противники акции подошли к сторонникам Навального со словами: "Граждане либералы, вы окружены!". После этого они стали выкрикивать патриотические лозунги.

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Ранее оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Митинги 23 января проходят в ряде городов России.

Поддержать оппозицию вышли россияне в десятках городах мира.

В самой России протесты сопровождаются массовыми задержаниями. Среди задержанных – юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и даже ребенок.

20 января стало известно, что сторонники Навального уже начали подготовку к протестным акциям, а первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января. В МВД РФ на это заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.