"Ліберали, ви оточені!": У Києві атакували учасників акції за Навального (відео)

Противники акції рвали і палили плакати прихильників Олексія Навального, в конфлікт довелося втрутитися поліції.

У суботу, 23 січня, біля дипломатичного представництва РФ в Києві відбулися сутички за участю прихильників і противників акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіціі Києва.

За даними правоохоронців, в акції за Навального брали участь близько 30 осіб.

"Під час заходу між учасниками і противниками акції стався конфлікт, в який втрутилися працівники поліції і відразу його припинили. Правоохоронці закликали учасників акції не створювати конфліктних ситуацій", — йдеться у повідомленні.

Ніяких заяв до Нацполіції після конфлікту не надходило.

Як повідомляє "РБК-Україна", до учасників акції підійшли близько двох десятків чоловіків, які рвали і підпалювали плакати на підтримку Навального. Також вони палили фаєри.

Як видно на відео, опублікованому на каналі "Цензор.нет", противники акції підійшли до прихильників Навального зі словами: "Громадяни ліберали, вас оточено!". Після цього вони стали викрикувати патріотичні гасла.

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Раніше опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці і не боятися нинішньої влади. Мітинги 23 січня відбуваються у містах Росії.

Підтримати опозицію вийшли росіяни в десятках містах світу.

У самій Росії протести супроводжуються масовими затриманнями. Серед затриманих — юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь і навіть дитина.

20 січня стало відомо, що прихильники Навального вже почали підготовку до протестних акцій, а перші великі мітинги в підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня. У МВС РФ на це заявили, що агітатори несанкціонованих заходів будуть притягнуті до адміністративної відповідальності до дати проведення

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Відразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.