"Ворог мого ворога — мій друг": в МЗС прокоментували протести за Навального

У Міністерстві закордонних справ підтримують звільнення Навального, оскільки він ворог Путіна.

Україна зайняла жорстку позицію щодо протестів у Росії, заявив Дмитро Кулеба в інтервʼю телеканалу "Україна 24".

Про Навального можна говорити, як про людину, яка уособлює протести.

"Є така приказка: ворог мого ворога — мій друг. Це можна сказати про Навальний як людину, яка зараз є уособленням протестів, і на захист якого вийшли… Насправді росіяни вийшли не на захист Навального, а на захист самих себе. Але він є ворогом Путіна, тому ми й підтримуємо свободу Навального і всіх людей, які виступають за цю свободу", — підкреслив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, він у такі хвилини вдячний Майдану. Ми перейшли цю фазу, і у нас не бʼють і не заарештовують людей "пачками" на вулицях, як це роблять у Росії і Білорусі. Нам вдалося захистити себе як суспільство від свавілля влади і стати на шлях демократичного розвитку.

Водночас Дмитро Кулеба заявляє, що події в Росії є важливими для інтересів України.

Нагадаємо, у Росії 23 січня в багатьох містах проходили акції протесту. Унаслідокі мітингів на підтримку Навального було затримано 3 200 осіб. На підтримку Навального виходили жителі різних міст світу. У Києві акцію зупинили активісти.