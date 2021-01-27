"Договорились продолжить консультации": в ОП рассказали о встрече нормандских советников

Сегодняшняя встреча политсоветников "нормандской четверки" состоялась в формате видеоконференции.

В среду, 27 января, состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ. Украинскую сторону на нормандских переговорах представлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что сегодняшняя встреча политсоветников "нормандской четверки" состоялась в формате видеоконференции.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", – говорится в сообщении.

Стороны "договорились продолжить консультации" по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

При этом в ОПУ не рассказали, когда именно пройдет следующая встреча на уровне советников.

Отметим, встреча советников глав стран "нормандской четверки", которая должна была состояться 22 января, была перенесена по инициативе украинской стороны. Это было связано с пожаром в Харькове и выездом Андрея Ермака на место трагедии.

12 января в Берлине состоялась первая в этом году встреча нормандских советников. Андрей Ермак на встрече был сосредоточен на вопросах безопасности на Донбассе.