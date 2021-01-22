"Нормандская встреча" советников перенесена из-за пожара в Харькове, – СМИ

По данным СМИ, встреча советников может пройти на следующей неделе.

Встреча советников глав стран "Нормандской четверки", которая должна была состояться 22 января, перенесена по инициативе украинской стороны. Это связано с пожаром в Харькове и выездом главы Офиса президента Андрея Ермака на место трагедии.

Об этом рассказал советник Ермака Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

"Причина очевидна и трагична. В этот четверг в Харькове произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников", – отметил Подляк.

По его словам, из-за экстренного визита в Харьков пришлось пересмотреть график ОП, в том числе перенести намеченные на сегодня переговоры.

По данным издания, встреча советников может пройти на следующей неделе.

"Предварительно – переговоры советников состоятся 27 января, содержание – плановое, согласованное на предыдущей встрече", – сказал Подоляк.

Намомним, трагедия в доме престарелых в Харькове произошла 21 января. Помимо 15 погибших, известно о пяти пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики борются за жизни пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский с Ермаком прибыл в Харьков и посетил сгоревший накануне пансионат.