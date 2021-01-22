"Нормандская зустріч" радників перенесена через пожежу в Харкові, — ЗМІ

За даними ЗМІ, зустріч радників може пройти на наступному тижні.

Зустріч радників голів країн "Нормандської четвірки", яка повинна була відбутися 22 січня, перенесено за ініціативою української сторони. Це пов'язано з пожежею в Харкові і виїздом голови Офісу президента Андрія Єрмака на місце трагедії.

Про це розповів радник Єрмака Михайло Подоляк, передає РБК-Україна.

"Причина очевидна і трагічна. Цього четверга у Харкові сталася пожежа, в якій загинули 15 осіб. Президент сьогодні на місці трагедії. Разом з ним до Харкова вилетів і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який є головним модератором від нашої країни на зустрічі політичних радників ", — зазначив Подляк.

За його словами, через екстрений візит до Харкова довелося переглянути графік ОП, зокрема перенести призначені на сьогодні переговори.

За даними видання, зустріч радників може пройти на наступному тижні.

"Попередньо — переговори радників відбудуться 27 січня, зміст — плановий, узгоджений на попередній зустрічі", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, трагедія в будинку для літніх людей в Харкові сталася 21 січня. Крім 15 загиблих, відомо про п'ять постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики борються за життя постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський з Єрмаком прибув до Харкова і відвідав згорілий напередодні пансіонат.