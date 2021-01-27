"Домовилися продовжити консультації": в ОП розповіли про зустріч нормандських радників

Сьогоднішня зустріч політрадників "нормандської четвірки" відбулася у форматі відеоконференції.

У середу, 27 січня, відбулася чергова зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та РФ. Українську сторону на нормандських переговорах представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що сьогоднішня зустріч політрадників "нормандської четвірки" відбулася у форматі відеоконференції.

"Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", — йдеться в повідомленні.

Сторони "домовилися продовжити консультації" з питань врегулювання конфлікту на Донбасі.

Водночас в ОПУ не розповіли, коли власне відбудеться наступна зустріч на рівні радників.

Зазначимо, зустріч радників глав країн "нормандської четвірки", яка повинна була відбутися 22 січня, була перенесена з ініціативи української сторони. Це було пов'язано з пожежею в Харкові та виїздом Андрія Єрмака на місце трагедії.

12 січня в Берліні відбулася перша в цьому році зустріч нормандських радників. Андрій Єрмак на зустрічі був зосереджений на питаннях безпеки на Донбасі.