Президент обратился к политикам, которые "испугались" закона о референдуме: "привыкайте"

По мнению Зеленского, политики "боятся референдума", потому что теперь последнее слово будет за обществом.

С принятием закона о референдуме украинцы получили возможность влиять на принятие важных решений в стране. Такое мнение выразил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский признался, что больше всего его поразило, как много страха на этой неделе появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от закона о референдуме: "совсем не в обществе, а именно у политиков".

По его мнению, политики "боятся референдума".

"Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались… без власти и влияния", – написал Зеленский.

А сейчас эти "деятели" живут только одной надеждой: что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на Печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды, не спрашивая мнения общества, считает президент.

"Референдум – это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство", – написал Зеленский.

Он заявил, что нынешние власти "дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть".

"И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", – добавил президент.

Напомним, во вторник, 26 января Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект "О народовластия через всеукраинский референдум". Зеленский поприветствовал принятие Радой закона о всеукраинском референдуме (№3612), и рассказал какие у данного документа есть ограничения.

Ранее Фокус уже разбирался, зачем президенту понадобился указанный закон, и почему документ не понравился оппозиции.