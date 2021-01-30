Президент звернувся до політиків, які "злякалися" закону про референдум: "звикайте"

На думку Зеленського, політики "бояться референдуму", тому що тепер останнє слово буде за суспільством.

З прийняттям закону про референдум українці отримали можливість впливати на прийняття важливих рішень в країні. Таку думку висловив в Facebook президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зізнався, що найбільше його вразило, як багато страху на цьому тижні з'явилося у деяких політиків і їх "партійних" коментаторів від закону про референдум: "зовсім не в суспільстві, а саме у політиків".

На його думку, політики "бояться референдуму".

"Це страх перед неминучістю тих змін, які відбулися в 2019 році. Коли дуже солідні діячі і діячки після десятиліть "царювання" у високих кабінетах моментально опинилися ... без влади і впливу", — написав Зеленський.

А зараз ці "діячі" живуть тільки однією надією: що нібито можна відігратися і знову зібратися "клубом старих друзів" на Печерських пагорбах, щоб вирішувати всі в державі для власної вигоди, не питаючи думки суспільства, вважає президент.

"Референдум — це інституційна зброя людей, щоб відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства. І вибирати те, заради чого повинна працювати держава", — написав Зеленський.

Він заявив, що нинішня влада "дала людям реальну можливість здійснювати вирішальний вплив на владу".

"І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент. Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством", — додав президент .

Нагадаємо, у вівторок, 26 січня Верховна Рада України у другому читанні прийняла законопроект "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Зеленський привітав прийняття Радою закону про всеукраїнський референдум (№3612), і розповів які у даного документа є обмеження.

Раніше Фокус вже розбирався, навіщо президенту знадобився вказаний закон, і чому документ не сподобався опозиції.