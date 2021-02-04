Для Витренко есть "план Б", если он опять не пройдет в Кабмин, – LB.ua

Кабмин может сделать Витренко членом НКРЭКУ, хотя для этого назначения есть формальные препятствия.

Если Верховная Рада в третий раз откажется назначить Юрия Витренко вице-премьером и министром энергетики, то ему может быть предложена другая должность. По данным источника издания LB.ua, такой вариант обсуждался 3 февраля президентом Владимиром Зеленским с главой ОП Андреем Ермаком.

Витренко может быть предложена должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.

В настоящее время в НКРЭКУ есть вакансия, и в октябре прошлого года был проведен конкурс для ее заполнения. Комиссия рекомендовала Кабмину на выбор две кандидатуры, но тот пока не принял решение.

При необходимости, это конкурс может быть отменен. Но на период карантина закон позволяет проводить назначения в органы исполнительной власти без конкурса, и Кабмин может воспользоваться этой нормой. Однако, НКРЭКУ – орган с особым статусом, на который эта норма не должна распространяться, отмечают в LB.ua.

Напомним, Верховная Рада дважды отказывала в назначении бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко вице-премьером. В декабре, за его кандидатуру проголосовали только 186 нардепов. В январе голосов было уже 204 при 226-ти минимально необходимых.

3 февраля сопредседатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что вопрос назначения Витренко будет выноситься на голосование Верховной Рады в третий раз.

Накануне повторного голосования в ВР Юрий Витренко говорил, что если парламентарии провалят голосование, то он уйдет в частный бизнес.