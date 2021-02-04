У Вітренка є "план Б", якщо він знову не пройде в Кабмін, — LB.ua

Кабмін може зробити Вітренко членом НКРЕКП, хоча для цього призначення є формальні перешкоди.

Якщо Верховна Рада втретє відмовиться призначити Юрія Вітренка віце-прем'єром і міністром енергетики, то йому може бути запропонована інша посада. За даними джерела видання LB.ua, такий варіант обговорювався 3 лютого президентом Володимиром Зеленським із главою ОП Андрієм Єрмаком.

Вітренку можуть запропонувати посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із перспективою очолити комісію.

Наразі в НКРЕКП є вакансія, і в жовтні минулого року був проведений конкурс для її заповнення. Комісія рекомендувала Кабміну на вибір дві кандидатури, але той поки не ухвалив рішення.

За необхідності, цей конкурс може бути скасований. Але на період карантину закон дозволяє проводити призначення в органи виконавчої влади без конкурсу, і Кабмін може скористатися цією нормою. Однак, НКРЕКП — орган з особливим статусом, на який ця норма не повинна поширюватися, зазначають в LB.ua.

Нагадаємо, Верховна Рада двічі відмовляла в призначенні колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка віце-прем'єром. У грудні, за його кандидатуру проголосували тільки 186 нардепів. У січні голосів було вже 204 при 226-ти мінімально необхідних.

3 лютого співголова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що питання призначення Вітренко буде виноситися на голосування Верховної Ради втретє.

Напередодні повторного голосування до ВР Юрій Вітренко говорив, що якщо парламентарії провалять голосування, то він піде в приватний бізнес.