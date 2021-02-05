Продажа земли, язык, легализация каннабиса. Что можно изменить с помощью закона о референдуме

25 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме, но эксперты уверены, что процедура его организации слишком сложная. Политики тем временем обещают спрашивать избирателей обо всем на свете

Принятие этого закона было предвыборным обещанием Владимира Зеленского, поэтому на его проталкивание в Верховной Раде бросили все силы. В СМИ даже просочилась информация о том, что глава фракции "Слуга народа" (СН) Давид Арахамия в партийном чате якобы грозил исключить из фракции тех депутатов, которые проголосуют против. В итоге 226 нардепов СН проголосовали за.

Документ предусматривает, что на утверждение народа (в обязательном порядке, согласно Конституции) выносятся принятые ВР законы, меняющие I, III, XIII разделы Конституции. В них, в частности, речь идет о верховенстве права, территориальном устройстве Украины, ее государственных символах, языке, гражданстве, выборах, референдумах, а также о процедуре изменения самой Конституции. Назначает всеукраинские референдумы президент. Исключение — изменение территории Украины, референдум об этом назначает Верховная Рада. Инициатором всеукраинского референдума может быть и народ. На нем граждане имеют право потребовать прекращения действия какого-либо закона или же поднять любой другой вопрос общегосударственного значения.

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Запрещены всеукраинские референдумы по ограничению прав и свобод человека, нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности страны, а также о налогах, бюджете и амнистии.

На один референдум можно вынести только один вопрос. Чтобы организовать референдум по народной инициативе, нужно собрать 3 млн подписей в двух третьих областей, в каждой из них — не менее 100 тыс. Чтобы референдум признали состоявшимся, в нем должны принять участие больше половины всех избирателей Украины. Повторно вынести один и тот же вопрос на голосование можно через три года, если ранее его поддержали, или через год, если не поддержали. На любом из этапов в процесс может вмешаться Конституционный Суд и всё остановить. По подсчетам СН, один референдум будет стоить примерно 2 млрд грн.

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Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что основная претензия к документу — возможность манипуляций, если речь идет о референдуме по народной инициативе. Так, собрать необходимые 3 млн подписей гражданам будет непросто. С большой вероятностью этим займутся политические партии.

"Мы помним недавние времена, когда действовали целые сети по фальсификации подписей, — говорит Кошель Фокусу. — Собиралась группа людей, покупалась база данных, переписывались паспортные данные граждан Украины и ставились фиктивные подписи".

По его словам, ни у Центральной избирательной комиссии, ни у Министерства внутренних дел технической возможности верифицировать такое количество подписей нет. Этой проблемы можно избежать в случаях, если бы граждане пользовались цифровыми подписями либо же подписи за проведение референдума собирали в отделениях Госреестра избирателей.

И все же большинство опрошенных Фокусом экспертов говорят, что закон выписан неплохо. Главный плюс в том, что он запрещает выносить на всеукраинский референдум антиконституционные вопросы.

О земле и языке

Первым нардепом, кто заявил, что воспользуется новым законом, стала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Если ранее политик называла документ "имитацией народной власти", то в день его принятия с трибуны Верховной Рады анонсировала подготовку референдума своей партией. В частности, народу Тимошенко хочет задать вопрос о продаже сельскохозяйственной земли, легализации каннабиса и игорного бизнеса.

Главный плюс закона о референдуме в том, что он, по мнению экспертов, запрещает выносить на всеукраинский опрос антиконституционные вопросы

В "Европейской солидарности" уверены, что референдумом обязательно воспользуются недобросовестные политики, умеющие выдать за народное мнение собственные интересы. По мнению нардепа Владимира Вятровича (ЕС), первыми будут депутаты из пророссийского лобби, которые попытаются вынести на референдум закон о языке или декоммунизации.

"Как историк знаю, почему современные немецкие политики боятся референдумов. Потому что помнят, как в 1930 году референдумами построили тоталитарную страну", — говорит он.

В свою очередь в "Оппозиционной платформе — За жизнь" закон о всеукраинском референдуме называют ограниченным. Народный депутат Александр Качный уверен, что процедура подготовки референдума выписана так, что никто из оппозиции или народа организовать его не сможет, хотя в партии уже задумались, какие бы вопросы они вынесли на суд народа. В комментарии Фокусу Качный рассказывает, что через референдум ОПЗЖ хочет поднять вопрос минских соглашений и государственного языка. А сам он поинтересовался бы у граждан, нужен ли нам пост президента.

Негативной реакции со стороны оппозиции удивился Владимир Зеленский, заявив, что некоторые критики закона о референдуме просто боятся людей. С этим утверждением согласен политолог Петр Олещук.

"Если граждане достаточно компетентны, чтобы избирать депутатов и президента, то почему они недостаточно умны, чтобы принимать участие в тех или иных решениях, — задается он вопросом. — К тому же, если будут откровенные манипуляции или попытки расколоть общество, это вызовет волну негодования и протестов".

Местные референдумы

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что сами по себе референдумы украинцам не очень интересны, поскольку в стране нет культуры выносить на всеобщее обсуждение важные вопросы.

"Ее можно было натренировать благодаря закону о местных референдумах, но он не действует уже десять лет. Когда люди на уровне сел и городов начали бы голосовать за то, чтобы построить завод, инфраструктуру, отменить решение местных советов, они бы поняли, как это работает", — рассуждает Бондаренко в беседе с Фокусом.

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Поскольку местные референдумы сейчас не проводят, важные решения региональная власть принимает, опираясь на результаты традиционных либо онлайн-опросов. Если же местные референдумы запустят, то они, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, будут иметь огромную популярность, поскольку граждане гораздо более заинтересованы в проведении решений на местах, чем на всеукраинском уровне.

В президентской партии это понимают. Там говорят, что готовят законопроект о местном референдуме. В конце 2020 года глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что этот документ Верховная Рада рассмотрит в феврале ­2021-го.