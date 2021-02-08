"Второй Геленджик". Путин якобы построил в Крыму еще один дворец с ледовой ареной (видео)

По информации жителей села Олива, когда "первое лицо" РФ присутствует на "госдаче", они не могут спускаться на пляж и подниматься в горы.

Президент России Владимир Путин построил для себя еще одну резиденцию, на сей раз – в крымском поселке Олива. Об этом говорится в материале "Крым.Реалии".

Журналисты сообщают, что Путин занял 6-ю и 8-ю дачи, которые до аннексии полуострова были в распоряжении украинского Государственного управления делами. Рядом – две дачи бывшего главы правительства РФ Дмитрия Медведева, еще один сосед – глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

После выхода расследования "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навального, в котором речь шла о "дворце Путина" под Геленджиком, две резиденции начали сравнивать.

Так, в Крыму на "путинской" даче перестроили боссейны с морской водой, на месте бывших теннисных кортов построили татами. Соорудили ледовый дворец и построили вертолетную площадку. Вокруг имения – забор высотой в шесть метров. Он перекрывает вид на Черное оре с южнобережного шоссе.

С противоположной от моря стороны – горы, раньше туда любили ходить туристы, но теперь туда никого не пускают. В море и на пляже за безопасностью "первого лица" следят военные водолазы. Купаться в море местные жители имеют право только когда на даче никого нет.

Говоря о даче Медведева, журналисты отмечают, что ранее там отдыхал третий президент Украины Виктор Ющенко. И тогда местные жители могли спокойно ходить мимо этой дачи к морю. Сейчас такая возможность у них отсутствует. По словам местных, охранная зона вокруг госдач охватывает зону в 1 км, она распространяется на целый поселок Оливу и идет почти до Фороса.

Примечательно, что из Оливы до Геленджика, где якобы находится еще один дворец Путина, около двух часов лета на вертолете.

Примечательно, что в Оливе живут многие экс-сотрудники Комитета госбезопасности СССР или их потомки. Помимо этого, Оливу называли "дачным поселком КГ", ведь там находились дома бывших сотрудников 9-го управления КГБ, которое занималось охраной советских лидеров.

Сейчас люди жалуются, что им не дают возможности зарегистрировать или перерегистрировать имущество. Документы на имущество до сих пор украинские. Уже шестеро жителей Оливы направили соответствующие иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, организация российского политика Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией, 19 января выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.

В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится. Оказалось, что в основном здании, построенном четыре года назад, была обнаружена плесень, так что теперь стройка и отделка возобновилась.

Позже Путин заявил, что дворец не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его близких. В свою очередь, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что объект является собственностью нескольких бизнесменов.

Вопрос о том, почему над дворцом установлена бесполетная зона, Песков адресовал в ФСО и ФСБ.