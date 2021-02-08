"Другий Геленджик". Путін нібито побудував у Криму ще один палац з льодовою ареною (відео)

За інформацією мешканців села Олива, коли "перша особа" РФ присутня на держдачі, вони не можуть спускатися на пляж і підніматися в гори.

Президент Росії Володимир Путін побудував для себе ще одну резиденцію, на цей раз — у кримському селищі Олива. Про це йдеться в матеріалі "Крим.Реалії".

Журналісти повідомляють, що Путін зайняв 6-у і 8-у дачі, які до анексії півострова були в розпорядженні українського Державного управління справами. Поруч — дві дачі колишнього голови уряду РФ Дмитра Медведєва, ще один сусід — голова Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков.

Після виходу розслідування "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального, у якому йшлося про "палац Путіна" під Геленджиком, дві резиденції почали порівнювати.

Так, у Криму на "путінській" дачі перебудували басейни з морською водою, на місці колишніх тенісних кортів побудували татамі. Спорудили льодовий палац і побудували вертолітний майданчик. Навколо маєтку — паркан заввишки в шість метрів. Він перекриває вид на Чорне море з південнобережного шосе.

З протилежного від моря боку — гори, раніше туди любили ходити туристи, але тепер туди нікого не пускають. У морі і на пляжі за безпекою "першої особи" стежать військові водолази. Купатися в морі місцеві жителі мають право тільки тоді, коли на дачі нікого немає.

Говорячи про дачу Медведєва, журналісти зазначають, що раніше там відпочивав третій президент України Віктор Ющенко. І тоді місцеві жителі могли спокійно ходити повз цю дачу до моря. Наразі такої можливості в них немає. За словами місцевих, охоронна зона навколо держдач охоплює зону в 1 км, вона поширюється на ціле селище Олива і йде майже до Фороса.

Примітно, що з Оливи до Геленджика, де нібито розташований ще один палац Путіна, близько двох годин польоту на вертольоті.

Примітно, що в Оливі живуть багато екс-співробітників Комітету держбезпеки СРСР або їхні нащадки. Крім цього, Оливу називали "дачним селищем КГ", адже там розташовані будинки колишніх співробітників 9-го управління КДБ, яке займалося охороною радянських лідерів.

Зараз люди скаржаться, що їм не дають можливості зареєструвати або перереєструвати майно. Документи на майно досі українські. Уже шестеро жителів Оливи направили відповідні позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Нагадаємо: організація російського політика Олексія Навального — Фонд боротьби з корупцією, 19 січня випустила ролик про розкішний палац Володимира Путіна в Геленджику, місті-курорті в Краснодарському краї РФ на Чорноморському узбережжі.

У ролику розповідається про цілий комплекс будівель і володінь, які всі разом складають величезний маєток розміром з 39 князівств Монако. І це розміри тільки основного володіння з палацом посередині. Фактично, це держава в державі. І вона все ще будується. Виявилося, що в основній будівлі, побудованій чотири роки тому, була виявлена цвіль, тому наразі будівництво та оздоблення відновилися.

Пізніше Путін заявив, що палац не належить ні йому, ні будь-кому з його близьких. У свою чергу, прес-секретар голови Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що обʼєкт є власністю кількох бізнесменів.

Питання про те, чому над палацом встановлена безпольотна зона, Пєсков адресував у ФСО і ФСБ.