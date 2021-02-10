"Слуги народа" хотят запретить омбудсмену жаловаться на президента, Раду и Кабмин

В Верховную Раду подан соответствующий законопроект

В Верховную Раду внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить уполномоченному по правам человека жаловаться на действия или бездействие президента, Верховной Рады, Кабмина, судей КСУ и других судов.

Проект закона № 5019, зарегистрированный народными депутатами от фракции "Слуги народа" и группы "За будущее" обнародован на сайте ВРУ.

Депутаты предлагают, чтобы действие закона об усовершенствовании правовых основ деятельности уполномоченного Верховной Рады по правам человека не распространялось на деятельность президента Украины, а также правительства, Рады, судей КСУ и прочих судов.

"Исключение деятельности таких органов из-под сферы действия закона не означает, что уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основополагающих свобод", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что Киевский международный исследовательский институт представил результаты нового опроса, который проводился с 27 января по 1 февраля, согласно которому у "Слуги народа" незначительно вырос рейтинг.

В октябре прошлого года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что около 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности.

А в июле того же года Людмила Денисова осудила высказывания "слуги народа" о стерилизации и "некачественных" детях.