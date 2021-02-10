"Слуги народу" хочуть заборонити омбудсмену скаржитися на президента, Раду та Кабмін

До Верховної Ради поданий відповідний законопроект.

До Верховної Ради внесено законопроект, згідно з яким пропонується заборонити уповноваженому з прав людини скаржитися на дії або бездіяльність президента, Верховної Ради, Кабміну, суддів КСУ й інших судів.

Проект закону № 5019, зареєстрований народними депутатами від фракції "Слуги народу" і групи "За майбутнє" оприлюднений на сайті ВРУ.

Депутати пропонують, щоб дія закону про вдосконалення правових засад діяльності уповноваженого Верховної Ради з прав людини не поширювалося на діяльність президента України, а також уряду, Ради, суддів КСУ й інших судів.

"Виняток діяльності таких органів з-під сфери дії закону не означає, що уповноважений не зможе впливати на діяльність цих органів шляхом надання експертизи проектів актів, здійснення публічних заяв і виступів, надання оцінки їх діяльності з точки зору ризиків для дотримання прав людини та основоположних свобод", — зазначено в пояснювальній записці до законопроекту.

Раніше повідомлялося, що Київський міжнародний дослідницький інститут представив результати нового опитування, яке проводилося з 27 січня по 1 лютого, згідно з яким у "Слуги народу" незначно виріс рейтинг.

У жовтні минулого року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що майже 80% українських пенсіонерів живуть за межею бідності.

А в липні того ж року Людмила Денисова засудила висловлювання "слуги народу" про стерилізацію та "неякісних" дітей.