Зам главы ОП Тимошенко рассказал, каким образом Зеленский подбирает глав ОГА

Назначения губернаторов происходит после согласования их кандидатур с "местными элитами".

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "Радио НВ" о политике Владимира Зеленского по назначению руководителей областных государственный администраций, а также о согласовании их кандидатур с местными элитами.

В частности, ведущий передачи отметил, что недавно избранные на должности глав Одесской и Черкасской ОГА – Сергей Гриневецкий и Александр Скичко существенно отличаются по уровню своего опыта в госуправлении: "Один – крепкий хозяйственник с 38 годами стажа, другой – новое лицо. <…> Каковы тогда критерии подбора кадров?".

"Но у них стремления к развитию своего региона – одинаковые. Конечно господин Гриневецкий более опытный человек, чем господин Скичко, но стремление к переменам у господина Скичко – намного выше", – ответил замглавы ОП.

Тимошенко добавил, что за последние несколько месяцев действительно было сменено много глав ОГА: "Это было вызвано тем, что нужны были перемены во всех регионах. К тому же прошли выборы – а это новые отношения с новыми или старыми руководителями городов-областных центров".

"Мы провели множество консультаций и собеседований. Как это происходит: мы ищем их, конечно, после общения с местными элитами, с местными общественными организациями. Бывает много вопросов (по кандидатурам, – ред), вы сами понимаете. Если кого-то нам предлагают местные элиты или местные политики – это, во многих случаях – не те кандидаты, которых мы ищем", – рассказал собеседник "НВ".

Кого именно Тимошенко называет "местными элитами" чиновник не уточнил.

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Вслед за этим ведущий заметил, что "по слухам" на господина Гринивецкого имеет влияние украинский бизнесмен и бывший депутат Одесского горсовета Борис Кауфман, что может свидетельствовать о том, что "местные элиты имеют главенствующую роль при подборе кадров".

"Я знаю эти слухи, которые ходят в Одесском регионе относительно того, что господин Кауфман имеет какое-то влияние на господина Гриневецкого. Я могу вас заверить, что единственный человек, который имеет влияние на господина Гриневецкого – это президент Украины. А я, как профильный заместитель главы ОП именно по региональным вопросам, тоже имею небольшое влияние на этого человека. И думаю – это то что нужно", – ответил Тимошенко.

Тимошенко добавил, что относительно отбора кандидатов "мы смотрим разные варианты".

"После этого, само-собой, проходит собеседование у президента. Чаще всего – это два или три человека на регион он рассматривает. И дальше принимается решение по поводу главы ОГА", – заключил замглавы ОП.

Напомним, 29 января Владимир Зеленский назначил главой Черкасской областной государственной администрации народного депутата фракции "Слуга народа" и бывшего шоумена Александра Скичко. За пару месяцев до этого, 27 ноября 2020 года был назначен глава Одесской ОГА. До этого были назначены Николаевский и Сумской главы ОГА.