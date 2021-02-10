Зам голови ОП Тимошенко розповів, яким чином Зеленський підбирає голів ОДА

Призначення губернаторів відбувається після узгодження їх кандидатур з "місцевими елітами".

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю "Радіо НВ" про політику Володимира Зеленського щодо призначення керівників обласних державний адміністрацій, а також про узгодження їх кандидатур з місцевими елітами.

Зокрема, ведучий передачі зазначив, що недавно обрані на посади голів Одеської і Черкаської ОДА — Сергій Гриневецький та Олександр Скічко істотно відрізняються за рівнем свого досвіду в держуправлінні: "Один — міцний господарник з 38 роками стажу, інший — нове обличчя. <...> Які тоді критерії підбору кадрів?".

"Але у них прагнення до розвитку свого регіону — однакові. Звичайно пан Гриневецький більш досвідчена людина, ніж пан Скічко, але прагнення до змін у пана Скічко — набагато вище", — відповів заступник голови ОП.

Тимошенко додав, що за останні кілька місяців дійсно було змінено багато голів ОДА: "Це викликано тим, що потрібні були зміни в усіх регіонах. До того ж пройшли вибори — а це нові відносини з новими чи старими керівниками міст-обласних центрів".

"Ми провели безліч консультацій і співбесід. Як це відбувається: ми шукаємо їх, звичайно, після спілкування з місцевими елітами, з місцевими громадськими організаціями. Буває багато питань (щодо кандидатур, — ред), ви самі розумієте. Якщо когось нам пропонують місцеві еліти або місцеві політики — це, в багатьох випадках — не ті кандидати, яких ми шукаємо", — розповів співрозмовник "НВ".

Кого саме Тимошенко називає "місцевими елітами" чиновник не уточнив.

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Після цього ведучий зауважив, що "за чутками" на пана Гриневецького має вплив український бізнесмен і колишній депутат Одеської міськради Борис Кауфман, що може свідчити про те, що "місцеві еліти мають чільну роль при підборі кадрів".

"Я знаю ці чутки, які ходять в Одеському регіоні щодо того, що пан Кауфман має якийсь вплив на пана Гриневецького. Я можу вас запевнити, що єдина людина, яка має вплив на пана Гриневецького — це президент України. А я, як профільний заступник голови ОП саме з регіональних питань, теж маю невеликий вплив на цю людину. І думаю — це те що потрібно", — відповів Тимошенко.

Тимошенко додав, що щодо відбору кандидатів "ми дивимося різні варіанти".

"Після цього, звісно, проходить співбесіду у президента. Найчастіше — це дві або три людини на регіон він розглядає. І далі приймається рішення з приводу голови ОДА", — підсумував заступник голови ОП.

Нагадаємо, 29 січня Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації народного депутата фракції "Слуга народу" і колишнього шоумена Олександра Скічко. За кілька місяців до цього, 27 листопада 2020 року був призначений голова Одеської ОДА. До цього призначили Миколаївського та Сумського голів ОДА.