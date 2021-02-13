"Почему вы так делаете?". Сергей Зверев эмоционально отреагировал на вопрос о Крыме (видео)

После непродолжительного общения с журналистом, который задал вопрос о принадлежности полуострова, Зверев спешно направился в сторону выхода из помещения.

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев ушел от ответа журналистов о принадлежности Крыма. Соответствующее видео в субботу, 13 февраля, опубликовал Telegram-канал Ateo Breaking.

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Как выяснилось, ситуация произошла днем ранее на встрече Зверева и других культурных деятелей с писателем Захаром Прилепиным и лидерами объединенной лево-патриотической партии. После окончания основной части мероприятия, где обсуждались, в частности, вопросы экологии на озере Байкал, был небольшой подход Зверева к прессе. Во время общения один из журналистов задал стилисту вопрос: "А Крым – наш?". Шоумен в ответ на это спросил: "Нормально? Почему вы вот так делаете?".

После этого представитель СМИ спросил у Зверева, планирует ли он посещать аннексированный полуостров. На этот вопрос стилист отвечать уже не стал – вместе со своим окружением он спешно направился в сторону выхода из помещения.

Как пишет Lenta.ru, Сергей Зверев решил заняться политикой и баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. В нижней палате российского парламенте он намерен продвигать инициативы, направленные на решение туристических и социальных проблем Бурятии.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме, который проходил в оккупированном Донецке 28-29 января, призвала "Россию-матушку" забрать Донбасс домой.

На ее слова отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Симоньян не может быть выразителем официальной позиции России. Он пояснил, что присоединять Донбасс Россия не собирается, но при этом "продолжит защищать русских" в Украине.

Тем временем МИД начало процедуру запрета въезда ее супруга – Тиграна Кеосаяна на территорию Украину. Его жена в "черном списке" находится уже давно. Там же – и третий организатор мероприятия – Роман Бабаян (главный редактор "Говорит Москва").