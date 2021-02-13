"Навіщо ви так робите?". Сергій Звєрєв емоційно відреагував на запитання про Крим (відео)

Після нетривалого спілкування з журналістом, який задав питання про приналежність півострова, Звєрєв спішно попрямував в бік виходу з приміщення.

Російський стиліст і шоумен Сергій Звєрєв уникнув відповіді журналістів про приналежність Криму. Відповідне відео в суботу, 13 лютого, опублікував Telegram-канал Ateo Breaking.

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Як з'ясувалося, ситуація сталася днем раніше на зустрічі Звєрєва та інших культурних діячів із письменником Захаром Прилепіним і лідерами об'єднаної ліво-патріотичної партії. Після закінчення основної частини заходу, де обговорювалися, зокрема, питання екології на озері Байкал, був невеликий підхід Звєрєва до преси. Під час спілкування один із журналістів поставив стилісту питання: "А Крим — наш?". Шоумен в відповідь на це запитав: "Нормально? Чому ви ось так робите?".

Після цього представник ЗМІ запитав у Звєрєва, чи планує він відвідувати анексуваний півострів. На це питання стиліст відповідати вже не став — разом зі своїм оточенням він спішно попрямував в бік виходу з приміщення.

Як пише Lenta.ru, Сергій Звєрєв вирішив зайнятися політикою і балотуватися в депутати Держдуми від Бурятії. У нижній палаті російського парламенту він має намір просувати ініціативи, спрямовані на рішення туристичних і соціальних проблем Бурятії.

Раніше головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян, виступаючи на форумі, який проходив в окупованому Донецьку 28-29 січня, закликала "Росію-матушку" забрати Донбас додому.

На її слова відреагували в Кремлі. Зокрема, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Симоньян не може бути виразником офіційної позиції Росії. Він пояснив, що приєднувати Донбас Росія не збирається, але при цьому "продовжить захищати росіян" в Україні.

Тим часом МЗС розпочало процедуру заборони в'їзду її чоловіку — Тиграну Кеосаяну на територію України. Його дружина в "чорному списку" знаходиться вже давно. Там же — і третій організатор заходу — Роман Бабаян (головний редактор "Говорить Москва").