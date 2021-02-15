Зеленский: Украина подписала с ОАЭ контракты и меморандумы на $3 млрд

Президент заявил, что призывает инвестировать в Украину на всех международных встречах

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты и меморандумы более чем на $3 миллиарда.

Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Меморандумы и контракты на $3 млрд. Первый день в ОАЭ был успешным! Продолжаем!" – проинформировал глава государства об итогах первого дня его рабочего визита в ОАЭ.

[ + – ] Сообщение Владимира Зеленского

Также Зеленский заявил, что на всех международных встречах он призывает бизнесменов инвестировать в Украину.

"У нашего государства есть огромный потенциал – геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику", – сказал он.

В Офисе президента уточнили, что, в частности, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом госимущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala.

"Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации госсобственности в Украине", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting о сотрудничестве по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom.

Также подписан меморандум в аграрной сфере, предусматривающий создание агрохаба и трейдинговой компании для обеспечения продовольственной безопасности и ряд других меморандумов и соглашений.

Ранее сообщалось, что 14 февраля 2021 года в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр и министр внутренних дел ОАЭ Сей Бин Заид Аль Нагаян подписали меморандум о взаимном признании водительских удостоверений.

А Елена Зеленская в этот день встретилась с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби. Они обсуждали вопросы, касающиеся углубления сотрудничества между странами в сфере культуры.

Напомним, Владимир Зеленский с супругой отправился в ОАЭ с рабочим визитом на два дня, 14-15 февраля.