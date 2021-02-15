Зеленський: Україна підписала з ОАЕ контракти і меморандуми на $3 млрд

Президент заявив, що закликає інвестувати в Україну на всіх міжнародних зустрічах.

Україна й Об'єднані Арабські Емірати підписали контракти і меморандуми більш ніж на $3 мільярди.

Про це повідомив у своєму мікроблозі у Twitter президент Володимир Зеленський.

"Меморандуми та контракти на $3 млрд. Перший день в ОАЕ був успішним! Продовжуємо!" — поінформував глава держави про підсумки першого дня його робочого візиту в ОАЕ.

[ + – ] Повідомлення Володимира Зеленського

Також Зеленський заявив, що на всіх міжнародних зустрічах він закликає бізнесменів інвестувати в Україну.

"У нашої держави є величезний потенціал — геополітичне становище, природні ресурси, освічені люди. Саме зараз час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку", — сказав він.

В Офісі президента уточнили, що, зокрема, були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом держмайна України та інвестиційним фондом Mubadala.

"Вони спрямовані на поглиблення співпраці в рамках розробки перспективних інвестиційних проектів та участі еміратської сторони в програмі приватизації держвласності в Україні", — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум із компанією INTELMAX Management Consulting про співпрацю зі створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom.

Також підписано меморандум в аграрній сфері, що передбачає створення агрохабу та трейдингової компанії для забезпечення продовольчої безпеки і низку інших меморандумів та угод.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого 2021 року під час візиту президента України Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати глава МВС України Арсен Аваков і віце-прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ ОАЕ Цей Бін Заїд Аль Нагаян підписали меморандум про взаємне визнання водійських посвідчень.

А Олена Зеленська цього дня зустрілася з міністром культури і молоді ОАЕ Нурою бинт Мухаммад Аль Каабі. Вони обговорювали питання, які стосуються поглиблення співпраці між країнами в сфері культури.

Нагадаємо, Володимир Зеленський з дружиною вирушив в ОАЕ з робочим візитом на два дні, 14-15 лютого.