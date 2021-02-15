Зеленский посетил павильон Украины на выставке Экспо-2020 в Дубае (фото)

Украина в тестовом режиме представила экспозицию аграрной продукции.

Во второй день визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетил Всемирную выставку Экспо-2020 в Дубае.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На мероприятии присутствовали министр экономики ОАЭ и другие должностные лица страны, которые отметили важность сотрудничества в сфере торговли, в частности аграрной продукцией.

Глава государства ознакомился с презентацией национального павильона Украины, которая в Дубае проходит в тестовом режиме, а сама выставка аграрной продукции состоится в октябре.

"Для Украины очень важно быть высоко представленной на выставке такого уровня. Мы – среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран", – сказал Зеленский.

Секретарь Координационного комитета по подготовке и обеспечению участия Украины в Экспо-2020 Алина Шишкина рассказала главе государства, что выставка будет проходить в здании общей площадью 2600 кв. м (4 этажа и 15 м высотой) и будет оформлена с использованием украинского стилистики и орнамента. Архитектурный образ павильона воплотит идею колоса пшеницы.

"Идея в том, что посаженное в землю пшеничное зерно – это начало новой жизни, а колос, наполненный этими зернами, – это новые идеи, мысли, люди, которые объединяются в колосе. Это аллегория нового мышления. Мы хотим объединить людей вокруг глобальных проблем и того, как жить, слышать и чувствовать смарт уже сегодня. Ведь тема нашего павильона называется «Смарт Украины: соединяя мир", – рассказала Шишкина.

Также в павильоне будут зоны, посвященные культуре и современному украинскому искусству.

Зеленский ознакомился с экспозицией павильона Sustainability, где затрагивается проблематика загрязнения Земли. Его создатели призывают к сокращению количества пищевых отходов, отказу от использования одноразового пластика и полиэтилена.

Президент осмотрел тематические отделения павильона, посвященные борьбе с глобальным изменением климата, потенциала использования солнечной энергии, эффективному использованию водных ресурсов, новым путям устойчивого развития.

Напомним, Владимир Зеленский с супругой отправился в ОАЭ с рабочим визитом на два дня, 14-15 февраля.

14 февраля Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали контракты и меморандумы более чем на $3 миллиарда. А Елена Зеленская в этот день встретилась с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби. Они обсуждали вопросы, касающиеся углубления сотрудничества между странами в сфере культуры.