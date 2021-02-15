Зеленський відвідав павільйон України на виставці Експо-2020 у Дубаї (фото)

Україна в тестовому режимі представила експозицію аграрної продукції.

У другий день візиту до Обʼєднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою відвідав Всесвітню виставку Експо-2020 у Дубаї.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На заході були присутні міністр економіки ОАЕ та інші посадові особи країни, які наголосили на важливості співпраці у сфері торгівлі, зокрема аграрною продукцією.

Глава держави ознайомився з презентацією національного павільйону України, яка в Дубаї проходить в тестовому режимі, а власне виставка аграрної продукції відбудеться в жовтні.

"Для України дуже важливо бути високо представленою на виставці такого рівня. Ми — серед найбільших експортерів аграрної продукції в світі та робимо значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн", — сказав Зеленський.

Секретар Координаційної комітету з підготовки та забезпечення участі України в Експо-2020 Аліна Шишкіна розповіла главі держави, що виставка відбуватиметься в будівлі загальною площею 2 600 кв. м. (4 поверхи і 15 м заввишки) і буде оформлена з використанням українського стилістики та орнаменту. Архітектурний образ павільйону втілить ідею колоса пшениці.

"Ідея в тому, що посаджене в землю пшеничне зерно — це початок нового життя, а колос, наповнений цими зернами, — це нові ідеї, думки, люди, які обʼєднуються в колосі. Це алегорія нового мислення. Ми хочемо обʼєднати людей навколо глобальних проблем і того, як жити, чути і відчувати смарт вже сьогодні. Адже тема нашого павільйону називається «смарт України: поєднуючи світ»", — розповіла Шишкіна.

Також у павільйоні будуть зони, присвячені культурі та сучасному українському мистецтву.

Зеленський ознайомився з експозицією павільйону Sustainability, де зачіпається проблематика забруднення Землі. Його творці закликають до скорочення кількості харчових відходів, відмови від використання одноразового пластику та поліетилену.

Президент оглянув тематичні відділення павільйону, присвячені боротьбі з глобальною зміною клімату, потенціалу використання сонячної енергії, ефективного використання водних ресурсів, нових шляхів сталого розвитку.

Нагадаємо, Володимир Зеленський з дружиною вирушив в ОАЕ з робочим візитом на два дні, 14-15 лютого.

14 лютого Україна 1 Обʼєднані Арабські Емірати підписали контракти і меморандуми більш ніж на $3 мільярди. А Олена Зеленська в цей день зустрілася з міністром культури і молоді ОАЕ Нурою бинт Мухаммад Аль Каабі. Вони обговорювали питання, що стосуються поглиблення співпраці між країнами в сфері культури.