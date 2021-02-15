"ЕС" выдвинула обвиняемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко на довыборы в Раду

Партия выдвинула военного медика в качестве своего кандидата по 50 округу в Донецкой области.

Детского кардиолога и волонтера Юлию Кузьменко, партия "Европейская солидарность" выдвинула в качестве своей кандидатки в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На съезде партии приняли решение о выдвижении Юлии Кузьменко кандидатом на довыборах в Донецкой области.

Довыборы в Верховную раду пройдут из-за победы Руслана Требушкина на выборах мэра. Из-за мэрской должности депутат сложил свой мандат, а по округу будут новые выборы. Конкуренцию Кузьменко составит Андрей Бондаренко от "Слуги народа".

В состав 50 округа Донецкой области входит Доброполье, Белозерское, Покровск и Мирноград. В этом округе проживает более 150 тысяч избирателей.

Напомним, Юлия Кузьменко — врач детской кардиологии, волонтер и военный медик. В 2019 году она, а также Андрей Антоненко и Яна Дугарь стали подозреваемыми в деле по убийству журналиста Павла Шеремета.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила Кузьменко.

В августе 2020 года Юлия Кузьменко стала первой, кому вручили обвинительный акт.

Среди всех подозреваемых под стражей остается ветеран АТО, военный ССО Андрей Антоненко.