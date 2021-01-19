Убийство Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Следующее заседание по делу состоится во вторник, 2 февраля.

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение принял суд присяжных с участием двух судей и трех присяжных, пишет УНИАН.

"Ходатайство… оставить без удовлетворения", – отметила судья Оксана Голуб.

Следующее заседание по делу состоится в 14:00 2 февраля.

Сам музыкант иронично отметил, что вскоре у следствия появится версия о его связи с белорусским КГБ, пишет Telegram-канал PavlovskyNews.

Антоненко не исключает, что "его могут связать не только с белорусскими спецслужбами, но и с израильским Моссадом, американским ЦРУ или Штази времен ГДР".

Адвокат обвиняемого заявил, что в материалах дела нет никаких упоминаний о связях его подзащитного с Беларусью. Поэтому говорить о какой-либо причастности Антоненко к убийству нельзя.

Отметим, белорусский экс-офицер Игорь Макар, который недавно обнародовал аудиозаписи разговоров главы КГБ Беларуси о планировании ликвидации Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко содержат под стражей с 14 декабря 2019 года.