Вбивство Шеремета: суд залишив Антоненко під вартою

Наступне засідання у справі відбудеться у вівторок, 2 лютого.

Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненко, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення прийняв суд присяжних за участю двох суддів і трьох присяжних, пише УНІАН.

"Клопотання ... залишити без задоволення", — зазначила суддя Оксана Голуб.

Наступне засідання у справі відбудеться о 14:00 2 лютого.

Сам музикант іронічно зазначив, що незабаром у слідства з'явиться версія про його зв'язки з білоруським КДБ, пише Telegram-канал PavlovskyNews.

Антоненко не виключає, що "його можуть зв'язати не тільки з білоруськими спецслужбами, але і з ізраїльським Моссадом, американським ЦРУ або Штазі часів НДР".

Адвокат обвинуваченого заявив, що в матеріалах справи немає жодних згадок про зв'язки його підзахисного з Білоруссю. Тому говорити про будь-яку причетність Антоненко до вбивства не можна.

Відзначимо, білоруський екс-офіцер Ігор Макар, який недавно оприлюднив аудіозаписи розмов голови КДБ Білорусі про планування ліквідації Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Антоненко утримують під вартою з 14 грудня 2019 року.