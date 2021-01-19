Дело Шеремета: белорусский экс-офицер Макар дал в Украине показания

Игорь Макар дал украинским следователям гораздо больше информации, чем ранее было обнародовано в СМИ.

Белорусский офицер Игорь Макар, который недавно обнародовал аудиозаписи разговоров главы КГБ Беларуси о планировании ликвидации Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям.

Об этом Макар сообщил в интервью "Радыё Свабода".

По его словам, 16 января он вернулся из Киева в Вильнюс. После публикации информации о том, что происходило в кабинете главы КГБ Беларуси в 2012 году, с Макаром связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в деле раскрытия убийства Павла Шеремета.

Игорю Макару открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину, чтобы принять участие в следственных действиях.

"По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы", – отметил Макар.

По его словам, он дал украинским следователям гораздо больше информации, чем было обнародовано в СМИ. Он не публиковал всю информацию, потому что тогда некоторым людям угрожала бы опасность.

Макар выразил уверенность, что теперь расследование убийства журналиста изменится коренным образом.

Отметим, 4 января появилась информация о том, что убийство Павла Шеремета планировалось в Беларуси еще в 2012 году. Опубликована соответствующая аудиозапись. Бывший сотрудник белорусского спецназа заявил о готовности свидетельствовать по делу Шеремета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что материалы об обсуждении в 2012 году КГБ Беларуси возможного убийства журналиста Павла Шеремета украинские правоохранители получили еще в декабре.