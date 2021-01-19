Справа Шеремета: білоруський екс-офіцер Макар дав в Україні свідчення

Ігор Макар дав українським слідчим набагато більше інформації, ніж раніше було оприлюднено в ЗМІ.

Білоруський офіцер Ігор Макар, який недавно оприлюднив аудіозаписи розмов голови КДБ Білорусі про планування ліквідації Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям.

Про це Макар повідомив в інтервʼю "БелТА".

За його словами, 16 січня він повернувся з Києва до Вільнюса. Після публікації інформації про те, що відбувалося в кабінеті голови КДБ Білорусі в 2012 році, з Макаром звʼязалися українські дипломати і обговорили співпрацю у справі розкриття вбивства Павла Шеремета.

Ігорю Макару відкрили українську візу і попросили прилетіти в Україну, щоб взяти участь у слідчих діях.

"На мою думку, я навів достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що із замовленням вбивства Павла Шеремета повʼязані білоруські спецслужби", — зазначив Макар.

За його словами, він дав українським слідчим набагато більше інформації, ніж було оприлюднено в ЗМІ. Він не публікував всю інформацію, тому що тоді деяким людям загрожувала б небезпека.

Макар висловив упевненість, що тепер розслідування вбивства журналіста зміниться докорінно.

Відзначимо, 4 січня зʼявилася інформація про те, що вбивство Павла Шеремета планувалося в Білорусі ще у 2012 році. Опублікований відповідний аудіозапис. Колишній співробітник білоруського спецназу заявив про готовність свідчити у справі Шеремета.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що матеріали про обговорення у 2012 році КДБ Білорусі можливого вбивства журналіста Павла Шеремета українські правоохоронці отримали ще у грудні.