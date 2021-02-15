"ЄС" висунула обвинувачену у вбивстві Шеремета Юлію Кузьменко на довибори в Раду

Партія висунула військового медика в ролі свого кандидата по 50 округу в Донецькій області.

Дитячого кардіолога і волонтера Юлію Кузьменко, партія "Європейська солідарність" висунула в ролі своєї кандидатки до Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба партії.

На з'їзді партії ухвалили рішення про висунення Юлії Кузьменко кандидатом на довиборах у Донецькій області.

Довибори до Верховної Ради пройдуть через перемогу Руслана Требушкіна на виборах мера. Через мерську посаду депутат склав свій мандат, а по округу будуть нові вибори. Конкуренцію Кузьменко складе Андрій Бондаренко від "Слуги народу".

До складу 50 округу Донецької області входить Добропілля, Білозерське, Покровськ і Мирноград. У цьому окрузі проживає понад 150 тисяч виборців.

Нагадаємо: Юлія Кузьменко — лікар дитячої кардіології, волонтер і військовий медик. У 2019 вона, а також Андрій Антоненко та Яна Дугар стали підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

На брифінгу поліція розповіла, як вийшла на підозрюваних у вбивстві. Бомбу під автомобіль журналіста, за версією слідства, заклала Кузьменко.

У серпні 2020 року Юлія Кузьменко стала першою, кому вручили обвинувальний акт.

Серед усіх підозрюваних під вартою залишається ветеран АТО, військовий ССО Андрій Антоненко.